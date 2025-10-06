झड़ते बालों का इलाज, स्कैल्प के लिए नैचुरल टॉनिक: गुड़हल और मेथी का तेल... घर पर ऐसे बनाएं

डिजिटल डेस्क: बालों का झड़ना आजकल हर उम्र के लोगों की समस्या बन चुकी है। प्रदूषण, तनाव, गलत खानपान और केमिकल युक्त उत्पादों के प्रयोग से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक और घरेलू उपाय इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता है? जी हां, गुड़हल और मेथी से बना तेल (Hibiscus and Methi Oil for Hair) बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर उन्हें झड़ने से रोकने में बेहद प्रभावी है।
गुड़हल के फूल और पत्तियां विटामिन-सी, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। ये तत्व बालों को पोषण देते हैं और उन्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं।
मेथी के दाने प्रोटीन, आयरन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं।
आवश्यक सामग्री:
1 कप नारियल तेल
5–6 गुड़हल के फूल
2 बड़े चम्मच मेथी दाना
1. एक बर्तन में नारियल तेल डालकर धीमी आंच पर गर्म करें।
2. जब तेल गुनगुना हो जाए, उसमें गुड़हल के फूल-पत्ते और मेथी दाने डालें।
3. इसे धीमी आंच पर 5–10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि मेथी हल्की भूरी न हो जाए और तेल में गुड़हल का रंग न उतर जाए।
4. गैस बंद करें और तेल को ठंडा होने दें।
5. ठंडा होने पर छानकर एक साफ कांच की शीशी में भर लें।
सप्ताह में दो से तीन बार इस तेल से स्कैल्प की हल्की मालिश करें। हल्का गुनगुना तेल रातभर बालों में लगा रहने दें या कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद किसी माइल्ड या हर्बल शैम्पू से बाल धो लें। नियमित उपयोग से बाल मजबूत, चमकदार और घने बनेंगे।
