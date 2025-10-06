झड़ते बालों का इलाज, स्कैल्प के लिए नैचुरल टॉनिक: गुड़हल और मेथी का तेल... घर पर ऐसे बनाएं

डिजिटल डेस्क: बालों का झड़ना आजकल हर उम्र के लोगों की समस्या बन चुकी है। प्रदूषण, तनाव, गलत खानपान और केमिकल युक्त उत्पादों के प्रयोग से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक और घरेलू उपाय इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता है? जी हां, गुड़हल और मेथी से बना तेल (Hibiscus and Methi Oil for Hair) बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर उन्हें झड़ने से रोकने में बेहद प्रभावी है।

गुड़हल के फायदे

गुड़हल के फूल और पत्तियां विटामिन-सी, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। ये तत्व बालों को पोषण देते हैं और उन्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं।

बालों को मजबूती: गुड़हल में मौजूद अमीनो एसिड केराटिन प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जिससे बाल टूटने से बचते हैं।

गुड़हल में मौजूद अमीनो एसिड केराटिन प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जिससे बाल टूटने से बचते हैं। प्राकृतिक कंडीशनर: गुड़हल में मौजूद चिपचिपा पदार्थ बालों को मुलायम बनाता है और रूखापन दूर करता है।

गुड़हल में मौजूद चिपचिपा पदार्थ बालों को मुलायम बनाता है और रूखापन दूर करता है। ग्रोथ में सहायक: यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर नए बालों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर नए बालों के विकास को प्रोत्साहित करता है। डैंड्रफ से राहत: इसके एंटी-फंगल गुण रूसी और खुजली को कम करते हैं।

मेथी के फायदे

मेथी के दाने प्रोटीन, आयरन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं।

हेयर फॉल कंट्रोल: मेथी के प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड बालों के फॉलिकल्स को पोषण देकर झड़ने से रोकते हैं। नए बालों की ग्रोथ: लेसिथिन स्कैल्प को पोषण देता है और बालों को फिर से उगने में मदद करता है। रूखेपन से राहत: मेथी बालों की नमी बनाए रखती है जिससे वे चमकदार और मुलायम बनते हैं।

गुड़हल और मेथी का तेल बनाने की विधि

आवश्यक सामग्री:

1 कप नारियल तेल

5–6 गुड़हल के फूल

2 बड़े चम्मच मेथी दाना

विधि:

1. एक बर्तन में नारियल तेल डालकर धीमी आंच पर गर्म करें।

2. जब तेल गुनगुना हो जाए, उसमें गुड़हल के फूल-पत्ते और मेथी दाने डालें।

3. इसे धीमी आंच पर 5–10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि मेथी हल्की भूरी न हो जाए और तेल में गुड़हल का रंग न उतर जाए।

4. गैस बंद करें और तेल को ठंडा होने दें।

5. ठंडा होने पर छानकर एक साफ कांच की शीशी में भर लें।

इस्तेमाल का तरीका

सप्ताह में दो से तीन बार इस तेल से स्कैल्प की हल्की मालिश करें। हल्का गुनगुना तेल रातभर बालों में लगा रहने दें या कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद किसी माइल्ड या हर्बल शैम्पू से बाल धो लें। नियमित उपयोग से बाल मजबूत, चमकदार और घने बनेंगे।