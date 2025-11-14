Happy Children’s Day 2025 Wishes: इन मैसेज से दीजिए बाल दिवस की प्यारी शुभकामनाएं

डिजिटल डेस्क। आज 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस यानी Children’s Day मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है।
नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे और उन्हें देश का भविष्य मानते थे। बच्चों की शिक्षा, खुशहाली और उज्ज्वल भविष्य के लिए उनके योगदान को याद करते हुए हर साल उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
स्कूलों में इस दिन खास कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। बच्चे, शिक्षक और अभिभावक एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने नन्हे-मुन्नों को प्यारे मैसेज भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेशों में से चुन सकते हैं
1. हर बच्चा है देश की शान,
हर बच्चा है देश का अभिमान,
उनका भविष्य निखारेंगे हम,
उनके सपनों को देंगे उड़ान।
बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
2. खुद रूठें, खुद ही मान जाएं,
पल में हंसें, पल में मुस्कुराएं,
इनके मन में कोई बैर नहीं,
इनके लिए कोई गैर नहीं।
नन्हे फूल हैं ये सबके प्यारे,
भगवान को भी लगते हैं ये न्यारे।
बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं!
3. मन के होते हैं हमेशा सच्चे,
देश की प्रगति की उम्मीद हैं बच्चे।
इनके सपने रहें हमेशा बड़े,
हर कदम पर मिले नई राहें नए मोड़।
Happy Children’s Day 2025!
4. दुनिया का सबसे सच्चा समय
दुनिया का सबसे अच्छा दिन
दुनिया का सबसे हसीन पल
सिर्फ बचपन ही होता है
Happy Children’s Day
5. वो बचपन का जमाना था
खुशियों का खजाना था
चांद पर जाने की चाहत थी
और दिल तितली का दीवाना था
बाल दिवस की शुभकामनाएं
6. आज का दिन है बच्चों का,
कोमल मन का और कच्ची कलियों का,
मन के सच्चे यह प्यारे बच्चे,
चाचा नेहरू को है प्यारे बच्चे
Happy Children's Day 2025