    Diwali 2025 Wishes: शायराना अंदाज में अपनों को करें दिवाली विश, भेजें दिल को छू लेने वाले ये मैसेज

    Diwali 2025 Shayari & Wishes in Hindi: इस साल दीपावली सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस खास दिन हर कोई चाहता है कि अपनों को कुछ ऐसा भेजे जो उनके चेहरे पर मुस्कान और दिल में रौशनी भर दे। अगर आप भी ऐसे ही खूबसूरत शब्द तलाश रहे हैं, तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है!

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 04:08:02 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 04:11:48 PM (IST)
    अपनों को करें दिवाली विश।

    लाइफस्टाइल डेस्क। दीपों की जगमगाहट, मिठाइयों की मिठास और रिश्तों में घुलती खुशबू - दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एहसास है। इस साल दीपावली सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी।

    इस खास दिन हर कोई चाहता है कि अपनों को कुछ ऐसा भेजे जो उनके चेहरे पर मुस्कान और दिल में रौशनी भर दे। अगर आप भी ऐसे ही खूबसूरत शब्द तलाश रहे हैं, तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है!

    दिवाली पर भेजें शायरी, कोट्स और विशेज (Diwali 2025 Shayari & Wishes in Hindi)

    दिवाली का असली अर्थ सिर्फ घरों की रौशनी नहीं, बल्कि दिलों में उम्मीद जलाना है। जब छोटी दिवाली से लेकर लक्ष्मी पूजन तक हर दिन खुशियों से दमकता है, तब लगता है कि असली रौशनी हमारे भीतर ही जलती है। तो इस बार दिवाली पर अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को भेजें प्यार से भरे Diwali Shayari, Quotes और Wishes, जो उनके दिलों को भी रौशन कर दें।


    हंसते-मुस्कुराते दीप जलाओ,

    जीवन में नई खुशियां लाओ।

    दुख-दर्द अपना भूलकर,

    तुम सबको गले लगाओ।

    शुभ छोटी दिवाली

    naidunia_image

    चौदह दिए चतुर्थी के,

    छोटी दिवाली पर जगमगाना।

    पटाखें और फुलझड़ियां,

    नरक चतुर्दशी पर जलाना।

    दिवाली की शुभकामनाएं

    naidunia_image

    छोटी दिवाली का दिन है खास,

    मां महालक्ष्मी को रिझा लो आज।

    प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी,

    सब इच्छाएं पूरी कर देंगी।

    छोटी दिवाली की शुभकामनाएं

    naidunia_image

    पूजा से भरी थाली,

    चारों ओर खुशहाली।

    आओ मिलकर मनाएं,

    आज छोटी दिवाली।

    शुभ दिवाली

    naidunia_image

    छोटी दिवाली का दिन है खास,

    मां महालक्ष्मी को रिझा लो आज।

    प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी,

    सब इच्छाएं पूरी कर देंगी।

    शुभ छोटी दिवाली

    naidunia_image

    पूजा से भरी थाली है,

    चारों ओर खुशहाली है,

    आओ मिलके मनाएं ये दिन,

    आज छोटी दिवाली है।

    आपको और आपके परिवार को

    छोटी दिवाली की शुभकामनाएं

    दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार

    पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार

    मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!

    छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

    naidunia_image

    लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार

    सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

    जीवन में आएं खुशियां अपार

    शुभकामना करो हमारी स्वीकार.

    छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

    घर-घर हो खुशहाली,

    हर कोई मनाए दिवाली,

    गले मिलकर सबको कहो,

    हैप्पी दिवाली!

    naidunia_image

    दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार,

    पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार.

    छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

