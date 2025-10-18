Diwali 2025 Wishes: शायराना अंदाज में अपनों को करें दिवाली विश, भेजें दिल को छू लेने वाले ये मैसेज

लाइफस्टाइल डेस्क। दीपों की जगमगाहट, मिठाइयों की मिठास और रिश्तों में घुलती खुशबू - दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एहसास है। इस साल दीपावली सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी।
इस खास दिन हर कोई चाहता है कि अपनों को कुछ ऐसा भेजे जो उनके चेहरे पर मुस्कान और दिल में रौशनी भर दे। अगर आप भी ऐसे ही खूबसूरत शब्द तलाश रहे हैं, तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है!
दिवाली का असली अर्थ सिर्फ घरों की रौशनी नहीं, बल्कि दिलों में उम्मीद जलाना है। जब छोटी दिवाली से लेकर लक्ष्मी पूजन तक हर दिन खुशियों से दमकता है, तब लगता है कि असली रौशनी हमारे भीतर ही जलती है। तो इस बार दिवाली पर अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को भेजें प्यार से भरे Diwali Shayari, Quotes और Wishes, जो उनके दिलों को भी रौशन कर दें।
हंसते-मुस्कुराते दीप जलाओ,
जीवन में नई खुशियां लाओ।
दुख-दर्द अपना भूलकर,
तुम सबको गले लगाओ।
शुभ छोटी दिवाली
चौदह दिए चतुर्थी के,
छोटी दिवाली पर जगमगाना।
पटाखें और फुलझड़ियां,
नरक चतुर्दशी पर जलाना।
दिवाली की शुभकामनाएं
छोटी दिवाली का दिन है खास,
मां महालक्ष्मी को रिझा लो आज।
प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी,
सब इच्छाएं पूरी कर देंगी।
छोटी दिवाली की शुभकामनाएं
पूजा से भरी थाली,
चारों ओर खुशहाली।
आओ मिलकर मनाएं,
आज छोटी दिवाली।
शुभ दिवाली
दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार
पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार
मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!
छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार
सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,
जीवन में आएं खुशियां अपार
शुभकामना करो हमारी स्वीकार.
छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!
घर-घर हो खुशहाली,
हर कोई मनाए दिवाली,
गले मिलकर सबको कहो,
हैप्पी दिवाली!
