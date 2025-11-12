भयंकर प्रदूषण को भी फेफड़ों से बाहर निकाल देगा अजवाइन के पानी का भाप, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में इस समय हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं।

ऐसे में खुद को इस जहरीली हवा से बचाने के लिए घरेलू नुस्खे बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है, अजवाइन के पानी की भाप लेना। अजवाइन की भाप क्यों है फायदेमंद आयुर्वेद के अनुसार, अजवाइन (Carom seeds) में थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है, जो एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह न सिर्फ सर्दी-जुकाम से राहत देता है, बल्कि फेफड़ों में जमा प्रदूषण और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करता है।