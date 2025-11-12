भयंकर प्रदूषण को भी फेफड़ों से बाहर निकाल देगा अजवाइन के पानी का भाप, जानें इस्तेमाल करने का तरीका
Benefits of Ajwain Water Steam: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में इस समय हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। ऐसे में खुद को इस जहरीली हवा से बचाने के लिए घरेलू नुस्खे बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है, अजवाइन के पानी की भाप लेना।
Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 01:56:33 PM (IST)
Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 01:56:33 PM (IST)
प्रदूषण को फेफड़ों से बाहर करेगा अजवाइन के पानी का भाप।
HighLights
- प्रदूषण को फेफड़ों से बाहर करेगा अजवाइन के पानी का भाप।
- यह श्वसन तंत्र को साफ करती है और बलगम कम करती है।
- अजवाइन का भाप लेना इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।
लाइफस्टाइल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में इस समय हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं।
ऐसे में खुद को इस जहरीली हवा से बचाने के लिए घरेलू नुस्खे बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है, अजवाइन के पानी की भाप लेना।
अजवाइन की भाप क्यों है फायदेमंद
आयुर्वेद के अनुसार, अजवाइन (Carom seeds) में थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है, जो एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह न सिर्फ सर्दी-जुकाम से राहत देता है, बल्कि फेफड़ों में जमा प्रदूषण और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करता है।
कैसे लें अजवाइन के पानी की भाप
1. एक पैन या भगोने में दो गिलास पानी डालें।
2. इसमें एक चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच नमक डालकर 5–7 मिनट तक उबालें।
3. गैस बंद करें और सिर पर तौलिया रखकर 5 मिनट तक भाप लें।
4. दिन में एक बार यह प्रक्रिया करने से सांस की दिक्कत, गले की खराश और बंद नाक से राहत मिलती है।
प्रदूषण से बचाव में कैसे करता है मदद
- अजवाइन की भाप फेफड़ों में जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है।
- यह श्वसन तंत्र को साफ करती है और बलगम कम करती है।
- अजवाइन का भाप लेना इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।
- लगातार भाप लेने से सर्दी-जुकाम और खांसी की समस्या में राहत मिलती है।
सावधानियां
- अगर आपको अस्थमा या कोई गंभीर श्वसन रोग है, तो भाप लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
- बहुत गर्म भाप लेने से चेहरे या आंखों में जलन हो सकती है, इसलिए दूरी बनाए रखें।
- बच्चों और बुजुर्गों को भाप लेने में किसी की सहायता जरूरी है।
अन्य घरेलू उपाय
- तुलसी और अदरक की चाय पीना।
- हल्दी वाला दूध लेना।
- गुड़ और काली मिर्च का सेवन करना।
- घर में एयर-प्यूरीफाइंग पौधे जैसे मनीप्लांट, पीस लिली या एलोवेरा लगाना।