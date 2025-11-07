रोजाना खाली पेट बेलपत्र चबाने से मिलेंगे 8 जबरदस्त फायदे, बस जान लें खाने का सही तरीका

मेरी खबरें
    Benefits of Bael Leaves: आयुर्वेद में बेलपत्र को औषधीय गुणों का भंडार माना जाता है। रोज खाली पेट बेल के पत्ते चबाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे में इससे होने वाले फायदे और खाने के सही तरीके के बारे में जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 12:20:51 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 12:20:51 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। आयुर्वेद में बेलपत्र को औषधीय गुणों का भंडार माना गया है। रोज सुबह खाली पेट 2-3 बेल के पत्ते (Bael Leaves) चबाने से आपकी सेहत में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद लाभकारी हैं।

    बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल तत्वों के साथ विटामिन A, C, B1, B6, B12, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। आइए जानते हैं खाली पेट बेलपत्र चबाने के 8 जबरदस्त फायदे-


    खाली पेट बेलपत्र चबाने के फायदे

    1. डायबिटीज होगा कंट्रोल

    बेलपत्र में मौजूद तत्व ब्लड शुगर को संतुलित करते हैं और पैंक्रियाज को सक्रिय बनाते हैं, जिससे इंसुलिन का स्तर सामान्य रहता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत फायदेमंद है।

    2. पाचन रहेगा दुरुस्त

    इसमें मौजूद फाइबर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। यह लीवर को सक्रिय रखकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।

    3. किडनी और लिवर को डिटॉक्स करना

    खाली पेट बेलपत्र चबाने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे किडनी और लिवर साफ रहते हैं और इंफेक्शन का खतरा कम होता है।

    4. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना

    विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे वायरल इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है।

    5. मुंह की बदबू और छालों से राहत

    सुबह बासी मुंह बेलपत्र चबाना मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है। इससे सांसों की दुर्गंध दूर होती है और छाले व मसूड़ों की सूजन में भी राहत मिलती है।

    6. ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल

    यह नसों की सूजन को कम करता है और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेलपत्र का सेवन लाभदायक है।

    7. तनाव और थकान होगी दूर

    बेलपत्र में मौजूद प्राकृतिक तत्व मानसिक तनाव को कम करते हैं, दिमाग को शांत रखते हैं और नींद की समस्या में राहत पहुंचाते हैं।

    8. त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

    बेलपत्र शरीर को डिटॉक्स करता है जिससे स्किन पर नैचुरल ग्लो आता है और बालों का झड़ना कम होता है।

    ध्यान रखने योग्य बातें

    • बेलपत्र हमेशा ताजे और साफ होने चाहिए।

    • सुबह खाली पेट 1-3 पत्ते ही खाएं।

    • गर्भवती महिलाएं या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बेलपत्र का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।

    बेल के पत्ते खाने का सही तरीका

    बेल के पत्तों को खाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें सुबह खाली पेट अच्छी तरह धोकर सीधे चबाना। इसके बाद आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। आप बेलपत्र को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर या शहद के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं।

