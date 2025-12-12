सर्दियों में मूंगफली खाने का सही तरीका क्या है? जानें इसके सेवन से होने वाले 7 जबरदस्त फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही लोग अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करना शुरू कर देते हैं, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ पोषण भी प्रदान करें। इन्हीं में से एक है मूंगफली, जिसे अक्सर ‘गरीबों का बादाम’ भी कहा जाता है।
प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर मूंगफली सर्दियों में शरीर को कई लाभ देती है। आइए जानें कि ठंड के मौसम में मूंगफली खाना क्यों खास माना जाता है।
सर्दियों में शरीर का तापमान जल्दी गिरता है। मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट और कैलोरी शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। ठंड के मौसम में इसे खाने से एनर्जी लेवल भी बढ़ता है।
मूंगफली में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ाने और बॉडी रिपेयर में मदद करता है। जो लोग जिम या वर्कआउट करते हैं, उनके लिए यह एक हेल्दी स्नैक है।
मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और दिल की सेहत बेहतर बनाता है। नियमित सेवन हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को भी कम कर सकता है।
सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है और अक्सर लोग ओवरईटिंग कर लेते हैं। मूंगफली पेट को लंबे समय तक भरा रखती है, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग कम होती है और वजन नियंत्रित रहता है।
मूंगफली विटामिन ई, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। ये तत्व सर्दियों में संक्रमण, सर्दी-खांसी और वायरल से बचाव में मदद करते हैं। मजबूत इम्यूनिटी पूरे मौसम में शरीर को स्वस्थ रखती है।
सर्दियों में त्वचा रूखी और बाल बेजान हो जाते हैं। मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट और बायोटिन त्वचा में नमी बरकरार रखते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं।
नियमित सेवन से स्किन ग्लोइंग और हेयर क्वालिटी बेहतर हो सकती है।
मूंगफली में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूती देते हैं। सर्दियों में जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है, ऐसे में मूंगफली का सेवन राहत देता है।