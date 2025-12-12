मेरी खबरें
    सर्दियों में मूंगफली खाने का सही तरीका क्या है? जानें इसके सेवन से होने वाले 7 जबरदस्त फायदे

    benefits of groundnut: प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर मूंगफली सर्दियों में शरीर को कई लाभ देती है। आइए जानें कि ठंड के मौसम में मूंगफली खाना क्यों खास माना जाता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 08:14:21 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 08:14:21 AM (IST)
    सर्दियों में मूंगफली खाने का सही तरीका क्या है? जानें इसके सेवन से होने वाले 7 जबरदस्त फायदे
    मूंगफली खाने के 7 फायदे।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही लोग अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करना शुरू कर देते हैं, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ पोषण भी प्रदान करें। इन्हीं में से एक है मूंगफली, जिसे अक्सर ‘गरीबों का बादाम’ भी कहा जाता है।

    प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर मूंगफली सर्दियों में शरीर को कई लाभ देती है। आइए जानें कि ठंड के मौसम में मूंगफली खाना क्यों खास माना जाता है।

    मूंगफली खाने के 7 फायदे (Benefits of Groundnut)

    1. शरीर को देती है प्राकृतिक गर्माहट

    सर्दियों में शरीर का तापमान जल्दी गिरता है। मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट और कैलोरी शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। ठंड के मौसम में इसे खाने से एनर्जी लेवल भी बढ़ता है।

    2. प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत

    मूंगफली में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ाने और बॉडी रिपेयर में मदद करता है। जो लोग जिम या वर्कआउट करते हैं, उनके लिए यह एक हेल्दी स्नैक है।

    3. हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

    मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और दिल की सेहत बेहतर बनाता है। नियमित सेवन हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को भी कम कर सकता है।

    4. वेट मैनेजमेंट में मददगार

    सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है और अक्सर लोग ओवरईटिंग कर लेते हैं। मूंगफली पेट को लंबे समय तक भरा रखती है, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग कम होती है और वजन नियंत्रित रहता है।

    5. इम्यूनिटी बढ़ना

    मूंगफली विटामिन ई, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। ये तत्व सर्दियों में संक्रमण, सर्दी-खांसी और वायरल से बचाव में मदद करते हैं। मजबूत इम्यूनिटी पूरे मौसम में शरीर को स्वस्थ रखती है।

    6. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

    सर्दियों में त्वचा रूखी और बाल बेजान हो जाते हैं। मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट और बायोटिन त्वचा में नमी बरकरार रखते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं।

    नियमित सेवन से स्किन ग्लोइंग और हेयर क्वालिटी बेहतर हो सकती है।

    7. हड्डियों को बनाती है मजबूत

    मूंगफली में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूती देते हैं। सर्दियों में जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है, ऐसे में मूंगफली का सेवन राहत देता है।

    कैसे खाएं मूंगफली?

    • भुनी हुई मूंगफली

    • मूंगफली चिक्की या गजक

    • मूंगफली का लड्डू

    • सलाद या चटनी में

    • शहद या गुड़ के साथ

    कितनी मात्रा में खाएं?

    • रोजाना 30-50 ग्राम मूंगफली पर्याप्त रहती है।

    • अधिक मात्रा में खाने से पाचन समस्या या वजन बढ़ने की संभावना रहती है।

    किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

    • जिन्हें मूंगफली से एलर्जी हो

    • डायबिटीज मरीज (सीमित मात्रा में)

    • जिनका वजन जल्दी बढ़ता है


