मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पपीते के बीज फेंकने से पहले जान लें इनके 5 कमाल के फायदे, शरीर से जुड़ी ये समस्याएं हो जाएंगी दूर

    Benefits of Papaya Seeds: पपीते के बीज सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं, जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 03:00:18 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 03:02:26 PM (IST)
    पपीते के बीज फेंकने से पहले जान लें इनके 5 कमाल के फायदे, शरीर से जुड़ी ये समस्याएं हो जाएंगी दूर
    Benefits of Papaya Seeds

    HighLights

    1. पपीते के बीज खाने के फायदे।
    2. बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाव।
    3. पपीते के बीज खाने का तरीका।

    लाइफस्टाइल डेस्क। अक्सर लोग पपीते खाते समय उसके बीज फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे-छोटे काले बीज सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं। पपीते के बीज में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं।

    पपीते के बीज खाने के फायदे (Benefits of Papaya Seeds)

    1. पाचन शक्ति मजबूत होना

    पपीते के बीज में एंजाइम पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। ये अपच, कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत देने में मदद करते हैं।

    2. लीवर को रखे स्वस्थ

    इन बीजों का सेवन लीवर की डिटॉक्स प्रक्रिया में मदद करता है। नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में लेने से फैटी लिवर और सिरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव हो सकता है।

    3. वजन कम करने में मददगार

    पपीते के बीज मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे फैट बर्निंग की प्रक्रिया तेज होती है। यह वजन घटाने वालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

    4. इम्यूनिटी बूस्टर

    बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।

    5. त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

    पपीते के बीज का सेवन त्वचा को ग्लोइंग बनाता है और बालों को मजबूत करने में मदद करता है। इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स स्किन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं।

    6. बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से बचाव

    इन बीजों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आंत में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में सहायक होते हैं।

    7. हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर

    बीज में पाए जाने वाले अच्छे फैटी एसिड्स ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखने में मददगार होते हैं।

    पपीते के बीज कैसे खाएं?

    • आप इन्हें सुखाकर पाउडर बनाकर एक गिलास पानी या शहद के साथ ले सकते हैं।

    • सुबह खाली पेट 3 से 5 बीज चबाकर खाना फायदेमंद माना जाता है।

    • इन्हें स्मूदी या सलाद में मिलाकर भी खाया जा सकता है।

    सावधानी

    • पपीते के बीज की अधिक मात्रा नुकसान भी पहुंचा सकती है।

    • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इनका सेवन न करें।

    • किसी भी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.