    Peas Peel Benefits: मटर के छिलकों में छिपा है सेहत का राज, फेंकने से पहले जानें इनके चमत्कारी फायदे

    Benefits of Pea Peel: आयुर्वेद में मटर के छिलकों को डिटॉक्सिफिकेशन, बेहतर पाचन और वजन नियंत्रण के लिए बेहद लाभदायक माना गया है। ऐसे में, आइए जानते हैं मटर के छिलकों का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 08:19:48 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 08:19:48 AM (IST)
    HighLights

    1. मटर के छिलकों के फायदे जानें।
    2. पोषक तत्वों का पावरहाउस हैं।
    3. ये छिलके पाचन को दुरुस्त बनाते हैं।

    लाइफस्टाइल डेस्क। रसोई में मटर के छिलके अक्सर कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं छिलकों में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का शानदार खजाना छुपा होता है। आयुर्वेद में मटर के छिलकों को डिटॉक्सिफिकेशन, बेहतर पाचन और वजन नियंत्रण के लिए बेहद लाभदायक माना गया है।

    पोषक तत्वों का पावरहाउस

    हम रोज़मर्रा की रसोई में कई चीजें बिना सोचे-समझे फेंक देते हैं, जबकि वही चीजें शरीर के लिए अमूल्य हो सकती हैं। मटर का छिलका भी ऐसा ही एक हिडन सुपरफूड है।

    ताज़े मटर के छिलकों में फाइबर, विटामिन और कई महत्वपूर्ण मिनरल्स मौजूद होते हैं। आयुर्वेद इन्हें पाचन सुधारने और शरीर को पोषण देने वाला मानता है।

    पाचन को बनाए दुरुस्त

    मटर के हरे छिलकों में पाया जाने वाला प्राकृतिक फाइबर पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। यह पेट साफ रखने में मदद करता है।

    गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करता है।

    पाचन को स्मूथ और आरामदायक बनाता है।

    फाइबर धीमे पाचन में मदद करता है, जिससे पेट को आराम मिलता है।

    वजन घटाने में कारगर

    कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि फाइबर युक्त भोजन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसी वजह से छिलकों की सब्जी या चटनी खाने पर बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है। यह उन लोगों के लिए खासतौर से उपयोगी है जो वजन कम करने या वेट मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं।


    प्रतिरोधक क्षमता को बनाए मजबूत

    मटर के छिलकों में पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, विटामिन-C और विटामिन-K जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं।

    • पोटेशियम शरीर के फ्लूइड बैलेंस और दिल के काम को नियंत्रित रखता है

    • कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी

    • कॉपर ऊर्जा निर्माण और ब्लड फॉर्मेशन में सहायक

    • विटामिन-C इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखता है

    • विटामिन-K ब्लड क्लॉटिंग और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी

    आंखों की सेहत में फायदेमंद

    छिलकों में मौजूद कैरोटेनॉइड्स आंखों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। ये तत्व आँखों को रोशनी से होने वाली क्षति से बचाते हैं और विजन को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं।

    कैसे करें मटर के छिलकों का सेवन?

    1. सब्जी बनाकर

    छिलकों को धोकर बड़े टुकड़ों में काटें। आलू के साथ सामान्य मसालों में पकाकर स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी तैयार की जा सकती है।

    2. चटनी के रूप में

    देसी स्वाद पसंद करने वालों के लिए छिलकों की चटनी बेहतरीन विकल्प है। हरा धनिया, लहसुन, नींबू और मसालों के साथ पीसकर यह चटनी किसी भी भोजन के साथ खूब जमती है।

