रोज सुबह 15 मिनट वॉक करने से मिलेंगे 6 गजब के फायदे, जानें कैसे?

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आप सोचते हैं कि फिट रहने के लिए जिम जाना या घंटों एक्सरसाइज करना ही जरूरी है, तो ये बात गलत है। रोजाना सिर्फ 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक भी आपकी सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है।
सुबह की हल्की-सी सैर न केवल शरीर को एक्टिव रखती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। आइए जानते हैं कि रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट चलने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
सुबह वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हाई बीपी या लो बीपी की समस्या नियंत्रित रहती है। नियमित रूप से टहलने से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है।
अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह 15 मिनट वॉक करना शुरू करें। इससे कैलोरी बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट धीरे-धीरे घटने लगता है। खास बात यह है कि यह तरीका बिना किसी साइड इफेक्ट के वजन घटाने में मदद करता है।
सुबह की ताजी हवा में वॉक करने से दिमाग रिलैक्स होता है और एंडोर्फिन (हैप्पी हार्मोन) रिलीज होते हैं, जो तनाव, डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी समस्याओं को कम करते हैं। इससे मूड बेहतर होता है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है।
रोजाना मॉर्निंग वॉक करने वालों की नींद की क्वालिटी बेहतर रहती है। इससे बॉडी की सर्केडियन रिदम यानी नींद-जागने की प्रक्रिया बैलेंस होती है और रात में गहरी नींद आती है।
वॉक करने से पैरों, कमर और जोड़ों की मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचाव होता है। साथ ही बढ़ती उम्र में बैलेंस बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
डायबिटीज के मरीजों के लिए सुबह की वॉक बहुत फायदेमंद होती है। इससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और इंसुलिन का उपयोग बेहतर तरीके से हो पाता है।
हर दिन की सिर्फ 15 मिनट की वॉक आपकी सेहत के लिए एक बड़ी निवेश साबित हो सकती है - जो शरीर और मन दोनों को फिट रखने का सबसे आसान तरीका है।