रोज सुबह 15 मिनट वॉक करने से मिलेंगे 6 गजब के फायदे, जानें कैसे?

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आप सोचते हैं कि फिट रहने के लिए जिम जाना या घंटों एक्सरसाइज करना ही जरूरी है, तो ये बात गलत है। रोजाना सिर्फ 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक भी आपकी सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है।

सुबह की हल्की-सी सैर न केवल शरीर को एक्टिव रखती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। आइए जानते हैं कि रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट चलने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के फायदे (Health Benefits Of Walking Everyday) 1. ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल में सुबह वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हाई बीपी या लो बीपी की समस्या नियंत्रित रहती है। नियमित रूप से टहलने से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है।

2. वजन घटाने में मददगार अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह 15 मिनट वॉक करना शुरू करें। इससे कैलोरी बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट धीरे-धीरे घटने लगता है। खास बात यह है कि यह तरीका बिना किसी साइड इफेक्ट के वजन घटाने में मदद करता है। 3. तनाव और चिंता से राहत सुबह की ताजी हवा में वॉक करने से दिमाग रिलैक्स होता है और एंडोर्फिन (हैप्पी हार्मोन) रिलीज होते हैं, जो तनाव, डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी समस्याओं को कम करते हैं। इससे मूड बेहतर होता है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है।