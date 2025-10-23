आपके हाथ बताएंगे कितना डैमेज हुआ आपका लिवर, जानें कौन-से बदलाव देते हैं चेतावनी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर अक्सर भीतर हो रही समस्याओं के संकेत बाहर से दिखाता है। ऐसा ही लिवर से जुड़ी परेशानी में होता है, जब शरीर खासकर हाथों के जरिए चेतावनी देने लगता है। लिवर डैमेज (Liver Damage Symptoms) की शुरुआती पहचान अगर समय पर हो जाए, तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है।

यदि आपकी हथेलियां बिना किसी वजह लाल दिखाई देती हैं, खासकर अंगूठे और छोटी उंगली के नीचे, तो यह ‘पाल्मर एरीथिमा’ नामक स्थिति हो सकती है। यह अक्सर लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का लक्षण होती है, जब हार्मोन मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं।

टेरीज नाखून

इसमें नाखूनों का अधिकांश हिस्सा सफेद और सिरा भूरा या लाल होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन और प्रोटीन की कमी से जुड़ा लक्षण है, जो लिवर फेल्योर या फैटी लिवर की ओर इशारा कर सकता है।

नाखूनों का घुमाव

अगर नाखून ऊपर की ओर मुड़कर चम्मच जैसे दिखने लगें और उंगलियों के सिरे मोटे हो जाएं, तो यह लिवर या फेफड़ों की गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है।

हथेलियों में खुजली

बिना किसी एलर्जी या दाने के हथेलियों में लगातार खुजली रहना लिवर के खराब होने का चेतावनी संकेत है, जब बाइल का फ्लो बाधित होकर पित्त रक्त में जमा हो जाता है।

हथेली के टिश्यूज का सख्त होना

हथेलियों के टिश्यूज का मोटा और सख्त होना शराबजनित लिवर सिरोसिस का सामान्य लक्षण है।

इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। लगातार समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।