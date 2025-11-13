मेरी खबरें
    सर्दियों में खूब पिएं ये 7 सुपर हेल्दी जूस, शरीर को करेंगे डिटॉक्स; बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

    Healthy Juice In Winter: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर की ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में, कुछ नेचुरल जूस का सेवन आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ये जूस न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को अंदर से गर्माहट भी देते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 04:33:24 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 04:33:24 PM (IST)
    सर्दियों में खूब पिएं ये 7 सुपर हेल्दी जूस, शरीर को करेंगे डिटॉक्स; बीमारियां रहेंगी कोसों दूर
    सर्दियों में खूब पिएं ये 7 सुपर हेल्दी जूस।

    HighLights

    1. सर्दियों में खूब पिएं ये 7 सुपर हेल्दी जूस।
    2. शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार जूस।
    3. शरीर को अंदर से गर्माहट भी देते हैं।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही शरीर की ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। ठंडी हवाओं के कारण कई बार शरीर सुस्त महसूस करता है और जुकाम, खांसी या फ्लू जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं।

    ऐसे में, कुछ नेचुरल जूस का सेवन आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ये जूस न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को अंदर से गर्माहट भी देते हैं।

    1. गाजर का जूस

    सर्दियों का सबसे लोकप्रिय जूस, गाजर का जूस विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। रोजाना सुबह खाली पेट गाजर का जूस पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और सर्दी-जुकाम से बचाव होता है।


    2. आंवला जूस

    आंवला यानी इंडियन गूजबेरी, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। इसका जूस पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। सर्दियों में रोजाना एक गिलास आंवला जूस पीना बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है।

    3. नींबू-अदरक का जूस

    ठंड के मौसम में नींबू और अदरक का जूस शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इसमें मौजूद एंटीवायरल गुण गले की खराश और खांसी से राहत देते हैं। यह डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में भी काम करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है।

    4. सेब-बिट रूट जूस

    सेब और चुकंदर का जूस आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह सर्दियों में एनर्जी बनाए रखता है और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है। महिलाओं और बच्चों के लिए यह जूस खासतौर पर लाभदायक है।

    5. अनानास और तुलसी का जूस

    अगर आप कुछ हटकर पीना चाहते हैं, तो अनानास और तुलसी का जूस एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सूजन और संक्रमण से भी बचाव करता है।

    6. टमाटर का जूस

    टमाटर का जूस विटामिन C, पोटैशियम और लाइकोपीन से भरपूर होता है। यह जूस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है।

    7. एलोवेरा जूस

    एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करते हैं और सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पाचन भी बेहतर होता है।

    सर्दियों में इन नेचुरल जूस का सेवन करने से शरीर गर्म और एनर्जेटिक बना रहता है। अगर आप चाहें तो इनमें थोड़ा सा शहद या काला नमक मिलाकर स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा सकते हैं।

