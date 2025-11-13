सर्दियों में खूब पिएं ये 7 सुपर हेल्दी जूस, शरीर को करेंगे डिटॉक्स; बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही शरीर की ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। ठंडी हवाओं के कारण कई बार शरीर सुस्त महसूस करता है और जुकाम, खांसी या फ्लू जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं।

ऐसे में, कुछ नेचुरल जूस का सेवन आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ये जूस न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को अंदर से गर्माहट भी देते हैं। 1. गाजर का जूस सर्दियों का सबसे लोकप्रिय जूस, गाजर का जूस विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। रोजाना सुबह खाली पेट गाजर का जूस पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और सर्दी-जुकाम से बचाव होता है।

2. आंवला जूस आंवला यानी इंडियन गूजबेरी, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। इसका जूस पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। सर्दियों में रोजाना एक गिलास आंवला जूस पीना बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। 3. नींबू-अदरक का जूस ठंड के मौसम में नींबू और अदरक का जूस शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इसमें मौजूद एंटीवायरल गुण गले की खराश और खांसी से राहत देते हैं। यह डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में भी काम करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है।