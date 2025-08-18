मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Healthy Dinner Tips: रात को लें हल्का आहार, इसके बाद 15 मिनट वॉक से हेल्दी बनेगा शरीर

    रात को हल्का आहार लेने और इसके बाद 15 मिनट वॉक करने से शरीर स्वस्थ रह सकता है। डाक्टरों की सलाह है कि सोने से करीब दो से तीन घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए ताकि पाचन तंत्र आराम से खाने को पचा सके। रात में दाल, सब्जी, रोटी, सूप या खिचड़ी जैसी हल्की चीजें खानी चाहिए जो पचाने में आसानी हो।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 02:19:01 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 03:04:18 PM (IST)
    Healthy Dinner Tips: रात को लें हल्का आहार, इसके बाद 15 मिनट वॉक से हेल्दी बनेगा शरीर
    डिनर टाइम में कुछ बातों का ध्यान रखने से आप हेल्दी रह सकते हैं।

    HighLights

    1. सोने से तीन घंटे पहले डिनर करें, पाचन तंत्र रहेगा स्वस्थ।
    2. रात में हल्का आहार लें, तला हुआ और मसालेदार खाना खाने से बचें।
    3. खाने के बाद में 15 मिनट वॉक करें, पाचन क्रिया होगी बेहतर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में चैन की नींद से सो पाना, लंच और सही समय पर डिनर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पहले के जमाने में लोग अक्सर शाम सात बजे से लेकर आठ बजे तक खाना खा लिया करते थे, इससे उनका पाचन क्रिया बेहतर रहती थी लेकिन आजकल लाइफस्टाइल में काफी बदलाव हो चुका है तो लोग डिनर रात के नौ से 11 बजे के बीच करते हैं।

    कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा लेट खाना खाते हैं जिससे मोटापा बढ़ने की शिकायत, डायबिटीज और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं और धीरे-धीरे यह बढ़ती ही चली जाती हैं। यह आदत लोगों का ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है।

    सेहत को नुकसान

    यदि सही समय पर डिनर ना किया जाए तो यह सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि देर रात से खाना खाने पर यह पाचन तंत्र पर काफी गहरा दबाव डालता है, जिससे बदहजमी, एसिडिटी सहित अन्य पेट से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा नींद पर भी बड़ा असर पड़ता है। इससे आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजायटी, तनाव आदि के शिकार हो सकते हैं।

    naidunia_image

    गलत समय पर डिनर करना शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी इंसान को बीमार कर देता है। ऐसे में डिनर हमेशा सही समय पर करना चाहिए। डिनर करने का सही समय डॉक्टरों की सलाह मानें तो सोने से करीब दो से तीन घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए ताकि पाचन तंत्र आराम से खाने को पचा सके। अक्सर लोग सोने से पहले ही डिनर करते हैं तो इससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और धीरे-धीरे पेट से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं।

    बढ़ने लगता है वजन

    यहां बता दें कि सोते समय बॉडी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती जिस कारण धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि कम से कम सोने से तीन घंटे पहले डिनर कर लें। हेल्दी डाइट लें और स्वस्थ रहें डाइटीशियन डॉ. नेहा शर्मा ने बताया कि हेल्दी डिनर करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, साथ ही मानसिक बीमारियां भी दूर रहती हैं।

    इसके लिए आपको रात में दाल, सब्जी, रोटी, सूप या खिचड़ी जैसी हल्की चीज खानी चाहिए, जो पचाने में आसानी हो। इसके अलावा तला हुआ या फिर मसालेदार खाना खाने से बचें। खाने के बाद 15 मिनट तक वॉक करें, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.