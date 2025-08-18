Healthy Dinner Tips: रात को लें हल्का आहार, इसके बाद 15 मिनट वॉक से हेल्दी बनेगा शरीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में चैन की नींद से सो पाना, लंच और सही समय पर डिनर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पहले के जमाने में लोग अक्सर शाम सात बजे से लेकर आठ बजे तक खाना खा लिया करते थे, इससे उनका पाचन क्रिया बेहतर रहती थी लेकिन आजकल लाइफस्टाइल में काफी बदलाव हो चुका है तो लोग डिनर रात के नौ से 11 बजे के बीच करते हैं।

कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा लेट खाना खाते हैं जिससे मोटापा बढ़ने की शिकायत, डायबिटीज और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं और धीरे-धीरे यह बढ़ती ही चली जाती हैं। यह आदत लोगों का ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है।

सेहत को नुकसान यदि सही समय पर डिनर ना किया जाए तो यह सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि देर रात से खाना खाने पर यह पाचन तंत्र पर काफी गहरा दबाव डालता है, जिससे बदहजमी, एसिडिटी सहित अन्य पेट से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा नींद पर भी बड़ा असर पड़ता है। इससे आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजायटी, तनाव आदि के शिकार हो सकते हैं। गलत समय पर डिनर करना शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी इंसान को बीमार कर देता है। ऐसे में डिनर हमेशा सही समय पर करना चाहिए। डिनर करने का सही समय डॉक्टरों की सलाह मानें तो सोने से करीब दो से तीन घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए ताकि पाचन तंत्र आराम से खाने को पचा सके। अक्सर लोग सोने से पहले ही डिनर करते हैं तो इससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और धीरे-धीरे पेट से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं।