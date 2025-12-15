Heart Attack Symptoms in Women: सिर्फ सीने में दर्द ही नहीं... महिलाओं में ये संकेत बताते हैं हार्ट अटैक का खतरा

लाइफस्टाइल डेस्क: हार्ट अटैक का नाम आते ही अधिकतर लोग सीने में तेज दर्द को इसका मुख्य संकेत मानते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कई मामलों में हार्ट अटैक के लक्षण बिल्कुल अलग हो सकते हैं, खासतौर पर महिलाओं में। महिलाओं में हार्ट अटैक के संकेत (Heart Attack Symptoms in Women) पुरुषों से अलग और अक्सर बेहद सामान्य समस्याओं जैसे नजर आते हैं, जिससे पहचान में देरी हो सकती है।

महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण कई बार इतने हल्के या असामान्य होते हैं कि उन्हें थकान, गैस, स्ट्रेस या उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही कारण है कि महिलाओं में समय पर इलाज न मिलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इन संकेतों को सही समय पर पहचाना जाए।