    Heart Attack Symptoms in Women: सिर्फ सीने में दर्द ही नहीं... महिलाओं में ये संकेत बताते हैं हार्ट अटैक का खतरा

    Heart Attack Symptoms in Women: हार्ट अटैक को लेकर आम धारणा है कि इसका मतलब सीने में तेज दर्द होता है, लेकिन महिलाओं के मामले में यह धारणा हमेशा सही नहीं होती। महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर अलग, हल्के और सामान्य समस्याओं जैसे दिखाई देते हैं। सही जानकारी और जागरूकता से इस जोखिम को कम किया जा सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 05:57:17 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 05:57:17 PM (IST)
    महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर सामान्य समस्याओं जैसे दिखते हैं।

    HighLights

    1. थकान और सांस फूलना बड़ा संकेत
    2. मतली और चक्कर को न करें नजरअंदाज
    3. हेल्दी लाइफस्टाइल से दिल रहेगा सुरक्षित

    लाइफस्टाइल डेस्क: हार्ट अटैक का नाम आते ही अधिकतर लोग सीने में तेज दर्द को इसका मुख्य संकेत मानते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कई मामलों में हार्ट अटैक के लक्षण बिल्कुल अलग हो सकते हैं, खासतौर पर महिलाओं में। महिलाओं में हार्ट अटैक के संकेत (Heart Attack Symptoms in Women) पुरुषों से अलग और अक्सर बेहद सामान्य समस्याओं जैसे नजर आते हैं, जिससे पहचान में देरी हो सकती है।

    naidunia_image

    महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण कई बार इतने हल्के या असामान्य होते हैं कि उन्हें थकान, गैस, स्ट्रेस या उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही कारण है कि महिलाओं में समय पर इलाज न मिलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इन संकेतों को सही समय पर पहचाना जाए।


    महिलाओं में हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षण

    पुरुषों में हार्ट अटैक के आम लक्षणों में सीने में तेज दर्द, दबाव या जकड़न शामिल होती है, जो अक्सर बाएं हाथ तक फैलती है। इसके विपरीत महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण कई बार सामान्य बीमारियों जैसे दिखाई देते हैं, जैसे-

    naidunia_image

    • असामान्य थकान: अचानक और अत्यधिक थकावट, जो हार्ट अटैक से कई दिन या हफ्ते पहले शुरू हो सकती है।

    • सीने में दर्द का अलग स्वरूप: महिलाओं को तेज दर्द के बजाय सीने में दबाव, जलन या बेचैनी महसूस हो सकती है। यह दर्द पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट तक भी फैल सकता है।

    • सांस लेने में परेशानी: बिना किसी शारीरिक मेहनत के सांस फूलना या घुटन महसूस होना।

    • चक्कर आना: बिना कारण चक्कर आना या सिर हल्का लगना।

    • अचानक पसीना आना: ठंडा पसीना आना, जो फ्लू जैसी स्थिति का एहसास करा सकता है।

    • नींद से जुड़ी समस्याएं: हार्ट अटैक से पहले नींद में खलल या बार-बार नींद खुलना।

    • मतली या उल्टी: महिलाओं में हार्ट अटैक के दौरान मतली, उल्टी या अपच की शिकायत ज्यादा देखी जाती है।

    बचाव के लिए क्या करें?

    यह समझना बेहद जरूरी है कि महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण हमेशा पारंपरिक या “क्लासिक” नहीं होते। कई महिलाएं इन संकेतों को तनाव, एंग्जायटी या सामान्य कमजोरी समझकर अनदेखा कर देती हैं, जो गंभीर साबित हो सकता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव नियंत्रण, धूम्रपान और शराब से दूरी तथा समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना बेहद जरूरी है।

