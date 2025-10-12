ठंडी हवाओं के शुरू होते ही बढ़ जाता है हृदय रोगियों के लिए खतरा, रखें इन बातों का ध्यान, वरना हो सकती है समस्या
मानसून के बाद ठंडी हवाओं और सर्दी का मौसम शुरू होने लगा है। ऐसे में हृदय रोगियों के लिए यह मौसम थोड़ा परेशानी भरा हो जाता है। सर्दी और ठंद के कारण हार्ट के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखकर इन परेशानियों से बचा जा सकता है।
Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 10:36:02 AM (IST)
Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 10:41:05 AM (IST)
ठंड में बढ़ जाती है दिल में मरीजों की परेशानियां।
हेल्थ डेस्क, इंदौर: सर्दियां अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती हैं। साथ ही सर्दियां शुरू होते ही कई सारी पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों की दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं। सर्दियों में बूजुर्गों और बच्चों के साथ-साथ बीमार लोगों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खासकर दिल की बीमारियों से जुझ रहे लोगों की परेशानियां सर्दियां आते ही बढ़ने लगती हैं।
विशेषज्ञों का मामना है कि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है ऐसे में हृदय रोगियों के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रक्तचाप बढ़ने से दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसे में हृदयाघात, एनजाइना या स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है।
ठंड में इन बातों का रखें विशेष ध्यान
- इसलिए हृदय रोगी मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और खानपान में बदलाव करें।
- बहुत ठंडे वातावरण में अचानक बाहर न निकलें और सुबह-सुबह टहलने से पहले हल्का वार्मअप जरूर करें।
- पर्याप्त कपड़े पहनें ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रहे।
- भोजन में हल्की, सुपाच्य और कम वसा वाली चीजें शामिल करें।
- तले-भुने और नमक से भरपूर खाद्य पदार्थों से बचें।
- सर्दी में पानी पीना कम हो जाता है, जिससे शरीर में रक्त गाढ़ा हो सकता है, इसलिए नियमित अंतराल पर गुनगुना पानी पीते रहें।
- धूम्रपान और शराब का सेवन पूरी तरह त्याग दें, क्योंकि ये रक्तचाप और कोलेस्ट्राल दोनों को बढ़ाते हैं।
- नियमित रूप से अपनी दवाइयां लें और डाक्टर की सलाह के बिना किसी दवा में बदलाव न करें।
- तनाव से दूर रहें और पर्याप्त नींद लें।
- हृदय में दर्द, भारीपन, सांस फूलना या असामान्य थकान जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
यह भी पढ़ें: 40 के बाद हर महिला को खाने चाहिए ये 8 फ्रूट्स, शरीर की कई समस्याओं से मिलेगी राहत
सर्दियों में थोड़ी सी लापरवाही भी दिल पर भारी पड़ सकती है। इसलिए यदि आप या आपके परिवार में कोई हृदय रोगी है, तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। ठंड से मौसम में सेहत पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है।