ठंडी हवाओं के शुरू होते ही बढ़ जाता है हृदय रोगियों के लिए खतरा, रखें इन बातों का ध्यान, वरना हो सकती है समस्या

हेल्थ डेस्क, इंदौर: सर्दियां अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती हैं। साथ ही सर्दियां शुरू होते ही कई सारी पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों की दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं। सर्दियों में बूजुर्गों और बच्चों के साथ-साथ बीमार लोगों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खासकर दिल की बीमारियों से जुझ रहे लोगों की परेशानियां सर्दियां आते ही बढ़ने लगती हैं।

विशेषज्ञों का मामना है कि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है ऐसे में हृदय रोगियों के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रक्तचाप बढ़ने से दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसे में हृदयाघात, एनजाइना या स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है।