मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सर्दियों में इन 5 घरेलू नुस्खों से बाल होंगे घने और काले, जानें लगाने का सही तरीका

    home remedies for hair: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बालों की समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन कुछ आसान घरेलू नुस्खों को अपनाकर सर्दियों में भी बालों को स्वस्थ, घना और मजबूत रखा जा सकता है। यहां हम आपको ऐसे 5 घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अपनाने से आपकी हर जड़ मजबूत होगी और बाल स्वाभाविक रूप से घने होने लगेंगे।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 04:34:20 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 04:34:20 PM (IST)
    सर्दियों में इन 5 घरेलू नुस्खों से बाल होंगे घने और काले, जानें लगाने का सही तरीका
    इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर सर्दियों में बालों को स्वस्थ रखें।

    HighLights

    1. सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बालों की समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं।
    2. इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर सर्दियों में बालों को स्वस्थ रखें।
    3. आपकी हर जड़ मजबूत होगी, बाल स्वाभाविक रूप से घने होने लगेंगे।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बालों की समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। ठंडी हवा और रूखी जलवायु स्कैल्प की नमी छीन लेती है, जिससे बाल झड़ने, टूटने, डैंड्रफ और दोमुंहे बालों की शिकायत आम हो जाती है। लेकिन कुछ आसान घरेलू नुस्खों को अपनाकर सर्दियों में भी बालों को स्वस्थ, घना और मजबूत रखा जा सकता है।

    यहां हम आपको ऐसे 5 घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अपनाने से आपकी हर जड़ मजबूत होगी और बाल स्वाभाविक रूप से घने होने लगेंगे।

    1. नारियल तेल और नींबू का मिश्रण

    सर्दियों में स्कैल्प अक्सर रूखा हो जाता है। नारियल तेल इसमें गहराई तक जाकर पोषण देता है, जबकि नींबू डैंड्रफ को खत्म करने में मदद करता है।

    कैसे इस्तेमाल करें?

    2 चम्मच नारियल तेल में आधा नींबू मिलाएं

    हल्का गर्म करें

    स्कैल्प पर मसाज कर 1 घंटे बाद धो लें

    फायदा - स्कैल्प मॉइश्चराइज होता है और डैंड्रफ कम होता है।

    2. मेथी के दानों का हेयर मास्क - जड़ों को बनाए मजबूत

    मेथी के दानों में प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कमजोर जड़ों को मजबूत बनाते हैं।

    कैसे इस्तेमाल करें?

    2 चम्मच मेथी के दानों को रात भर भिगो दें

    सुबह पीसकर पेस्ट बना लें

    स्कैल्प पर लगाएं

    30 मिनट बाद धो लें

    फायदा - बाल झड़ना कम होता है और नई हेयर ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है।

    3. दही और एलोवेरा मास्क

    दही कंडीशनिंग करता है और एलोवेरा बालों को मुलायम बनाता है।

    कैसे उपयोग करें?

    3 चम्मच दही में 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं

    पूरे बालों में लगाएं

    25–30 मिनट बाद धो लें

    फायदा - बाल फ्रिज़-फ्री, मुलायम और चमकदार बनते हैं।

    4. प्याज का रस

    प्याज का रस सल्फर से भरपूर होता है, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर हेयर ग्रोथ तेज करता है।

    कैसे इस्तेमाल करें?

    प्याज को पीसकर रस निकालें

    स्कैल्प पर कॉटन से लगाएं

    20–30 मिनट बाद धो लें

    फायदा - बाल तेजी से बढ़ते हैं और जड़ें मजबूत होती हैं।

    5. गर्म तेल मालिश

    सर्दियों में गर्म तेल से ओवरनाइट मसाज करना बेहद लाभकारी होता है।

    कौन-सा तेल इस्तेमाल करें?

    • सरसों का तेल

    • बादाम तेल

    • जैतून तेल

    • नारियल तेल

    कैसे करें - तेल हल्का गर्म करके स्कैल्प में मसाज करें और रातभर लगा रहने दें।

    फायदा - स्कैल्प पोषित होता है, टूटते–झड़ते बालों पर रोक लगती है और जड़ों को मजबूती मिलती है।

    सर्दियों में बालों की देखभाल थोड़ी मेहनत मांगती है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे नियमित अपनाने से बालों की हर जड़ मजबूत होती है और बाल स्वाभाविक रूप से घने और स्वस्थ बनते हैं।

    नियमित तेल मालिश, पोषणयुक्त डाइट और केमिकल आधारित प्रोडक्ट्स से दूरी, ये तीन बातें आपके बालों को सर्दियों में भी खूबसूरत बनाए रखेंगी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.