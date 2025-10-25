मेरी खबरें
    मोटापा के कारण तेजी से बढ़ रहा है इस जानलेवा बीमारी का खतरा, समय रहते हो जाएं सावधान

    Obesity Health Risk: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक गंभीर समस्या बन गया है, जिसके कारण हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके मुख्य कारण असंतुलित खानपान, शारीरिक निष्क्रियता और तनाव हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 04:47:25 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 04:48:03 PM (IST)
    मोटापा के कारण बीमारी का खतरा।

    HighLights

    1. मोटापा के कारण जानलेवा बीमारियां।
    2. युवाओं में भी बढ़ा कई रोगों का खतरा।
    3. खानपान और जीवनशैली पर दें ध्यान।

    लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा (Obesity) एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। असंतुलित खानपान, शारीरिक निष्क्रियता और तनाव भरे जीवन के कारण लोग तेजी से मोटापे की चपेट में आ रहे हैं।

    यह न केवल दिल और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बनता है, बल्कि हाल के स्टडी में यह सामने आया है कि मोटापा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी एक बड़ा जोखिम बन गया है।

    कैंसर से जुड़ा मोटापे का खतरा

    हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए कई स्टडी में पाया गया है कि मोटापा शरीर में हार्मोनल असंतुलन और क्रॉनिक इंफ्लेमेशन (सूजन) पैदा करता है, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ावा देता है।

    मोटे लोगों में कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर और यूटरस कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा अधिक होता है। ज्यादा चर्बी जमा होने से शरीर में एस्ट्रोजन और इंसुलिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं।

    युवाओं में भी बढ़ा बीमारी का खतरा

    पहले जहां मोटापा को उम्रदराज लोगों की समस्या माना जाता था, अब यह युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, देर रात खाना और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके मुख्य कारण हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 25 से 40 वर्ष की उम्र के युवाओं में लिवर और आंतों के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जिनकी जड़ मोटापा ही है।


    खानपान और जीवनशैली पर दें ध्यान

    • डॉक्टरों का मानना है कि मोटापा रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है - संतुलित डाइट और नियमित व्यायाम।

    • रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक या योग करें।

    • खाने में हरी सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज शामिल करें।

    • जंक फूड, तले हुए व्यंजन और मीठे पेय पदार्थों से दूरी बनाएं।

    • नींद पूरी लें और तनाव को कंट्रोल में रखें।

    विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आपका बीएमआई (Body Mass Index) 25 से ऊपर है तो सावधान हो जाएं। समय रहते वजन नियंत्रित करना कैंसर के खतरे को काफी हद तक घटा सकता है। साथ ही साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराना भी बेहद जरूरी है ताकि किसी भी गंभीर बीमारी का समय पर पता लगाया जा सके।

    मोटापा सिर्फ बाहरी रूप नहीं बिगाड़ता, बल्कि यह अंदरूनी तौर पर शरीर को कमजोर बनाकर कई जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते स्वस्थ आदतें अपनाई जाएं, ताकि शरीर और जीवन दोनों लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें।

