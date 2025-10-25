मोटापा के कारण तेजी से बढ़ रहा है इस जानलेवा बीमारी का खतरा, समय रहते हो जाएं सावधान

लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा (Obesity) एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। असंतुलित खानपान, शारीरिक निष्क्रियता और तनाव भरे जीवन के कारण लोग तेजी से मोटापे की चपेट में आ रहे हैं। यह न केवल दिल और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बनता है, बल्कि हाल के स्टडी में यह सामने आया है कि मोटापा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी एक बड़ा जोखिम बन गया है। कैंसर से जुड़ा मोटापे का खतरा हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए कई स्टडी में पाया गया है कि मोटापा शरीर में हार्मोनल असंतुलन और क्रॉनिक इंफ्लेमेशन (सूजन) पैदा करता है, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ावा देता है। मोटे लोगों में कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर और यूटरस कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा अधिक होता है। ज्यादा चर्बी जमा होने से शरीर में एस्ट्रोजन और इंसुलिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं।

युवाओं में भी बढ़ा बीमारी का खतरा पहले जहां मोटापा को उम्रदराज लोगों की समस्या माना जाता था, अब यह युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, देर रात खाना और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके मुख्य कारण हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 25 से 40 वर्ष की उम्र के युवाओं में लिवर और आंतों के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जिनकी जड़ मोटापा ही है।