चेहरे पर आएगा मलाई जैसा निखार, बस 5 मिनट ऐसे लगा लें एलोवेरा; पार्लर से छूट जाएगा पीछा

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में त्वचा का रूखापन बढ़ जाना आम समस्या है। ठंड के मौसम में चेहरे की नमी तेजी से कम होती है, जिससे स्किन बेजान, ड्राई और खुरदुरी दिखने लगती है।
ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा फिर से मुलायम, चमकदार और मलाई जैसा ग्लोइंग दिखे, तो आपको अपनी स्किनकेयर रुटीन में एक खास प्राकृतिक चीज को शामिल करना चाहिए - एलोवेरा जेल।
एलोवेरा में विटामिन A, C, E और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह त्वचा की गहराई तक नमी पहुंचाकर उसे नरम और ग्लोइंग बनाता है। खास बात यह है कि एलोवेरा जेल किसी भी स्किन टाइप पर आसानी से सूट कर जाता है।
एलोवेरा त्वचा की ड्राईनेस दूर करके उसे सिल्की और स्मूद बनाता है। कुछ ही दिनों में चेहरे पर नेचुरल सॉफ्टनेस दिखने लगती है।
इसके नियमित इस्तेमाल से चेहरे के काले धब्बे, pigmentation और टैनिंग कम हो जाती है।
सर्दियों में स्किन फटने लगती है। एलोवेरा इसमें soothing effect देता है और जलन व लालिमा कम करता है।
इसके पोषक तत्व त्वचा को भीतर से repair करते हैं, जिससे फेस पर एक नेचुरल चमक आने लगती है।
एलोवेरा जेल skin को smooth बनाता है, जिससे मेकअप आसानी से सेट हो जाता है और लंबे समय तक टिका रहता है।