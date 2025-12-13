चेहरे पर आएगा मलाई जैसा निखार, बस 5 मिनट ऐसे लगा लें एलोवेरा; पार्लर से छूट जाएगा पीछा

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में त्वचा का रूखापन बढ़ जाना आम समस्या है। ठंड के मौसम में चेहरे की नमी तेजी से कम होती है, जिससे स्किन बेजान, ड्राई और खुरदुरी दिखने लगती है।

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा फिर से मुलायम, चमकदार और मलाई जैसा ग्लोइंग दिखे, तो आपको अपनी स्किनकेयर रुटीन में एक खास प्राकृतिक चीज को शामिल करना चाहिए - एलोवेरा जेल।

क्यों लगाएं एलोवेरा जेल?

एलोवेरा में विटामिन A, C, E और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह त्वचा की गहराई तक नमी पहुंचाकर उसे नरम और ग्लोइंग बनाता है। खास बात यह है कि एलोवेरा जेल किसी भी स्किन टाइप पर आसानी से सूट कर जाता है।