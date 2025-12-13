मेरी खबरें
    चेहरे पर आएगा मलाई जैसा निखार, बस 5 मिनट ऐसे लगा लें एलोवेरा; पार्लर से छूट जाएगा पीछा

    Skin Care Routine: अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा फिर से मुलायम, चमकदार और मलाई जैसा ग्लोइंग दिखे, तो आपको अपनी स्किनकेयर रुटीन में एक खास प्राकृतिक चीज को शामिल करना चाहिए। आइए इसके बार में जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 08:11:31 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 08:11:31 AM (IST)
    एलोवेरा जेल लगाने के फायदे।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में त्वचा का रूखापन बढ़ जाना आम समस्या है। ठंड के मौसम में चेहरे की नमी तेजी से कम होती है, जिससे स्किन बेजान, ड्राई और खुरदुरी दिखने लगती है।

    ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा फिर से मुलायम, चमकदार और मलाई जैसा ग्लोइंग दिखे, तो आपको अपनी स्किनकेयर रुटीन में एक खास प्राकृतिक चीज को शामिल करना चाहिए - एलोवेरा जेल।

    क्यों लगाएं एलोवेरा जेल?

    एलोवेरा में विटामिन A, C, E और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह त्वचा की गहराई तक नमी पहुंचाकर उसे नरम और ग्लोइंग बनाता है। खास बात यह है कि एलोवेरा जेल किसी भी स्किन टाइप पर आसानी से सूट कर जाता है।

    एलोवेरा जेल लगाने के फायदे

    1. त्वचा बनेगी मलाई जैसी मुलायम

    एलोवेरा त्वचा की ड्राईनेस दूर करके उसे सिल्की और स्मूद बनाता है। कुछ ही दिनों में चेहरे पर नेचुरल सॉफ्टनेस दिखने लगती है।

    2. झाइयां और दाग-धब्बे होंगे हल्के

    इसके नियमित इस्तेमाल से चेहरे के काले धब्बे, pigmentation और टैनिंग कम हो जाती है।

    3. सूखी और फटी स्किन में तुरंत राहत

    सर्दियों में स्किन फटने लगती है। एलोवेरा इसमें soothing effect देता है और जलन व लालिमा कम करता है।

    4. स्किन में आएगा नेचुरल ग्लो

    इसके पोषक तत्व त्वचा को भीतर से repair करते हैं, जिससे फेस पर एक नेचुरल चमक आने लगती है।

    5. मेकअप बेस के रूप में भी करें इस्तेमाल

    एलोवेरा जेल skin को smooth बनाता है, जिससे मेकअप आसानी से सेट हो जाता है और लंबे समय तक टिका रहता है।

    कैसे लगाएं?

    • रात में सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें।

    • अब हल्के हाथों से एलोवेरा जेल को चेहरे पर 2-3 मिनट मसाज करें।

    • इसे रातभर लगा रहने दें।

    • सुबह साफ पानी से चेहरा धो लें।

    • नियमित रूप से एक सप्ताह इसका इस्तेमाल करने पर ही आपको स्किन में फर्क महसूस होने लगेगा।


