PCOD और PCOS से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, Periods से जुड़ी दिक्कतों में मिलेगा आराम

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 11:01:52 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 11:01:52 AM (IST)
    PCOD और PCOS के घरलू उपाय।

    HighLights

    1. PCOD और PCOS के घरलू उपाय।
    2. Periods की दिक्कतों में मिलेगा आराम।
    3. इस दौरान वजन कम करें और योग करें।

    लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में PCOD और PCOS महिलाओं की सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन चुकी है। अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, चेहरे पर मुंहासे और अनचाहे बाल ये सभी इसके प्रमुख लक्षण हैं।

    हालांकि, दवाइयों से राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक इस समस्या को कंट्रोल में रखने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव और कुछ घरेलू उपाय बेहद फायदेमंद साबित होते हैं।

    PCOD और PCOS क्यों बढ़ रहा है?

    लड़कियों और महिलाओं में PCOD/PCOS का मुख्य कारण खराब खानपान, तनाव, हार्मोनल असंतुलन और कम शारीरिक गतिविधि है। इसमें ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं, जो पीरियड्स को अनियमित कर देती हैं।

    5 घरेलू नुस्खे जो दे सकते हैं राहत

    1. दालचीनी का पानी

    दालचीनी इंसुलिन को नियंत्रित करती है, जिससे पीसीओएस के लक्षण कम होते हैं। इसका सेवन करने के लिए रात में एक गिलास पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर या एक स्टिक डालकर रख दें। सुबह गुनगुना करके पी लें। 2–3 महीनों में फर्क दिखने लगता है।

    2. मेथी दाना

    मेथी हार्मोन बैलेंस करने में मदद करती है और इंसुलिन लेवल को भी नियंत्रित करती है। इसका सेवन करने के लिए सबसे पहले एक चम्मच मेथी दाना रातभर भिगो दें। सुबह खाली पेट दाने खाएं और बचा हुआ पानी पी लें। यह वजन कंट्रोल करने और पीरियड्स नियमित करने में मददगार है।


    3. सौंफ का पानी

    सौंफ एस्ट्रोजन को बैलेंस करती है और पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं में राहत देती है। इसके लिए एक चम्मच सौंफ को पानी में उबालें, ठंडा होने पर छानकर दिन में दो बार पीएं।

    4. अलसी के बीज (Flaxseeds)

    अलसी में मौजूद ओमेगा-3 और लिग्नान अतिरिक्त एस्ट्रोजन कम करने में मदद करते हैं। सेवन के लिए भुनी हुई अलसी को पीसकर दही, दलिया, स्मूदी या दाल में मिलाकर खाएं। रोज 1-2 चम्मच पर्याप्त है।

    5. हल्दी वाला दूध

    हल्दी एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से सूजन कम करती है और हार्मोन बैलेंस में मददगार है। ऐसे में, रात में एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च डालकर पिएं।

    वजन कम करें और योग करें

    PCOD/PCOS में सिर्फ 5-10% वजन कम करने से भी पीरियड्स नियमित होने लगते हैं। रोज 30 मिनट वॉक और सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, धनुरासन जैसे योगासन बेहद प्रभावी माने जाते हैं।

    यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

