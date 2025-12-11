PCOD और PCOS से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, Periods से जुड़ी दिक्कतों में मिलेगा आराम

लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में PCOD और PCOS महिलाओं की सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन चुकी है। अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, चेहरे पर मुंहासे और अनचाहे बाल ये सभी इसके प्रमुख लक्षण हैं। हालांकि, दवाइयों से राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक इस समस्या को कंट्रोल में रखने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव और कुछ घरेलू उपाय बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। PCOD और PCOS क्यों बढ़ रहा है? लड़कियों और महिलाओं में PCOD/PCOS का मुख्य कारण खराब खानपान, तनाव, हार्मोनल असंतुलन और कम शारीरिक गतिविधि है। इसमें ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं, जो पीरियड्स को अनियमित कर देती हैं। 5 घरेलू नुस्खे जो दे सकते हैं राहत 1. दालचीनी का पानी दालचीनी इंसुलिन को नियंत्रित करती है, जिससे पीसीओएस के लक्षण कम होते हैं। इसका सेवन करने के लिए रात में एक गिलास पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर या एक स्टिक डालकर रख दें। सुबह गुनगुना करके पी लें। 2–3 महीनों में फर्क दिखने लगता है।

2. मेथी दाना मेथी हार्मोन बैलेंस करने में मदद करती है और इंसुलिन लेवल को भी नियंत्रित करती है। इसका सेवन करने के लिए सबसे पहले एक चम्मच मेथी दाना रातभर भिगो दें। सुबह खाली पेट दाने खाएं और बचा हुआ पानी पी लें। यह वजन कंट्रोल करने और पीरियड्स नियमित करने में मददगार है।