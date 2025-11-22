ऑफिस में आपके साथ भी हो रही है पॉलिटिक्स? इन आसान तरीकों से करें 'दुश्मनों' का सफाया

लाइफस्टाइल डेस्क। ऑफिस की राजनीति उन चुनौतियों में से है जिनसे लगभग हर पेशेवर को जूझना पड़ता है। यह किसी परजीवी की तरह आपके समय, ऊर्जा और उत्पादकता पर असर डालती है। चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों या छोटे स्टार्टअप. ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं नहीं जाती। ऐसे माहौल में काम-जीवन संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सहकर्मियों के साथ टकराव या ठंडे युद्ध जैसी स्थितियां काम में रुकावट पैदा करती हैं। अगर आप इन बाधाओं के बावजूद उत्पादक बने रहना चाहते हैं, तो इन सुझावों पर ध्यान देना मददगार होगा।

स्थिति को समझें यदि आपको लगे कि ऑफिस में राजनीति सक्रिय हो रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले स्थिति को समझें। बिना सोचे-समझे किसी को दोष न दें। यह देखें कि कहीं आपको जानबूझकर किसी विवाद में तो नहीं घसीटा जा रहा। शांत और संतुलित दृष्टिकोण आपको नकारात्मकता से दूर रखेगा और काम का दबाव भी कम करेगा। गलत कदम काम के ढेर और मैनेजर से तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए स्थिति को देखकर आगे बढ़ें।