ऑफिस में आपके साथ भी हो रही है पॉलिटिक्स? इन आसान तरीकों से करें 'दुश्मनों' का सफाया

लाइफस्टाइल डेस्क। ऑफिस की राजनीति उन चुनौतियों में से है जिनसे लगभग हर पेशेवर को जूझना पड़ता है। यह किसी परजीवी की तरह आपके समय, ऊर्जा और उत्पादकता पर असर डालती है। चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों या छोटे स्टार्टअप. ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं नहीं जाती। ऐसे माहौल में काम-जीवन संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सहकर्मियों के साथ टकराव या ठंडे युद्ध जैसी स्थितियां काम में रुकावट पैदा करती हैं। अगर आप इन बाधाओं के बावजूद उत्पादक बने रहना चाहते हैं, तो इन सुझावों पर ध्यान देना मददगार होगा।
स्थिति को समझें
यदि आपको लगे कि ऑफिस में राजनीति सक्रिय हो रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले स्थिति को समझें। बिना सोचे-समझे किसी को दोष न दें। यह देखें कि कहीं आपको जानबूझकर किसी विवाद में तो नहीं घसीटा जा रहा। शांत और संतुलित दृष्टिकोण आपको नकारात्मकता से दूर रखेगा और काम का दबाव भी कम करेगा। गलत कदम काम के ढेर और मैनेजर से तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए स्थिति को देखकर आगे बढ़ें।
चालाक सहकर्मियों से सावधान रहें
कुछ सहकर्मी राजनीति में माहिर होते हैं और दूसरों को बलि का बकरा बना देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी रखना जरूरी है। अपने काम पर फोकस रखें, समय पर डेडलाइन पूरी करें और पेशेवर ईमानदारी बनाए रखें। ऑफिस की टकराव वाली बातें घर लेकर न जाएँ और अपने परिवार के साथ समय बिताकर खुद को रिलैक्स करें।
तटस्थ रहना सीखें
जब किसी विवाद में आपको पक्ष लेने के लिए उकसाया जाए, तो जल्दबाज़ी में किसी एक का साथ न दें। जब तक पूरी बात न समझें, तटस्थ रहना ही बेहतर है। किसी का पक्ष लेने से ऑफिस संबंध खराब हो सकते हैं, जिससे आगे चलकर काम का माहौल भी प्रभावित होता है। तटस्थता आपको प्रोफेशनल और व्यक्तिगत दोनों रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
जरूरत पड़े तो व्यक्तिगत बातचीत करें
हर बार यह तरीका सही नहीं होता, लेकिन कई बार समस्या बढ़ने से पहले सीधी बातचीत मदद कर देती है। जिन लोगों के मन में आपके बारे में गलतफहमी हो, उनसे खुलकर चर्चा करें। उन्हें अपनी बात कहने का मौका दें और खुद भी साफ-साफ बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इससे कई गलतफहमियाँ पहले ही खत्म हो जाती हैं।
सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करें
ऑफिस पॉलिटिक्स पूरे कार्यस्थल का वातावरण खराब कर सकती है। चाहे आप विवाद में हों या न हों यह टीम की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। यदि नकारात्मकता महसूस हो, तो टीम में शांत माहौल बनाने के लिए मैनेजर या सहकर्मियों से बात करें। सकारात्मक कार्यस्थल ही बेहतर परफॉर्मेंस और काम-जीवन संतुलन की नींव होता है।
गुस्से में ईमेल से बचें
कोई भी आधिकारिक मेल भेजने से पहले अच्छी तरह सोचें। गुस्से में भेजा गया ईमेल वापस आप पर भारी पड़ सकता है और आपकी छवि खराब कर सकता है। यही बात सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लागू होती है, साझा करने से पहले कई बार सोचें।
असली वजह पहचानें
जब किसी परेशानी में फंसें, तो यह समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे कौन है। ऐसी शख्स से दूरी बनाए रखना जरूरी है। यदि आप शांत रहकर स्थिति संभालते हैं, तो यह आपके लिए ही बेहतर साबित होगा।
