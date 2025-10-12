Toxic Relationship से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, इन 5 तरीकों से कहें रिश्ते को अलविदा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके रिश्ते में प्यार से ज्यादा झगड़े, तनाव और गिल्ट है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप एक Toxic Relationship में हैं। ऐसा रिश्ता धीरे-धीरे आपकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों को खत्म कर देता है। लेकिन सही कदम उठाकर इससे बाहर निकला जा सकता है।

1. सच्चाई को स्वीकारें सबसे पहले खुद से ईमानदार बनें और मानें कि यह रिश्ता आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक आप खुद यह नहीं मानेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। खुद से पूछें – “क्या मैं खुश हूं?” अगर जवाब “नहीं” है, तो यह पहला संकेत है कि अब आगे बढ़ने का समय है।