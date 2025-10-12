मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Toxic Relationship से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, इन 5 तरीकों से कहें रिश्ते को अलविदा

    Toxic Relationship से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहले सच्चाई को स्वीकारें, अपनी भावनाओं को समझें, सपोर्ट सिस्टम बनाएं और सीमाएं तय करें। अंत में, ‘नो कॉन्टैक्ट’ रूल अपनाएं ताकि आप अपनी जिंदगी में फिर से शांति और आत्मसम्मान पा सकें।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 02:30:02 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 02:30:02 AM (IST)
    Toxic Relationship से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, इन 5 तरीकों से कहें रिश्ते को अलविदा
    Toxic Relationship से बाहर निकलना मुश्किल नहीं

    HighLights

    1. सच्चाई को स्वीकारना ही पहला कदम है।
    2. बाउंड्री तय करें और खुद को दोषी न मानें।
    3. ‘नो कॉन्टैक्ट’ रूल से मिलेगा असली सुकून।

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके रिश्ते में प्यार से ज्यादा झगड़े, तनाव और गिल्ट है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप एक Toxic Relationship में हैं। ऐसा रिश्ता धीरे-धीरे आपकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों को खत्म कर देता है। लेकिन सही कदम उठाकर इससे बाहर निकला जा सकता है।

    1. सच्चाई को स्वीकारें

    सबसे पहले खुद से ईमानदार बनें और मानें कि यह रिश्ता आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक आप खुद यह नहीं मानेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। खुद से पूछें – “क्या मैं खुश हूं?” अगर जवाब “नहीं” है, तो यह पहला संकेत है कि अब आगे बढ़ने का समय है।


    2. अपनी भावनाओं को पहचानें

    टॉक्सिक पार्टनर अक्सर आपको दोषी महसूस करवाता है। यह समझें कि दर्द महसूस करना आपकी गलती नहीं है। आपकी भावनाएं वैध हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें।

    3. सपोर्ट सिस्टम बनाएं

    परिवार या दोस्तों से खुलकर बात करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करने से आपको मानसिक ताकत मिलेगी और सही सलाह भी।

    4. अपनी बाउंड्री तय करें

    अपनी सीमाएं स्पष्ट करें और बताएं कि आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी उन सीमाओं को तोड़े, उसे दोबारा मौका न दें।

    5. ‘नो कॉन्टैक्ट’ रूल अपनाएं

    रिश्ता खत्म करने के बाद पार्टनर से पूरी तरह दूरी बना लें। न कॉल, न मैसेज, न मुलाकात। यह नियम आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा और दोबारा वही गलती दोहराने से बचाएगा।

    इसे भी पढ़ें... क्या आपने सोचा है स्कूल बसें हमेशा पीली क्यों होती हैं? जानिए इसके पीछे की साइंस और इतिहास

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.