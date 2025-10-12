Toxic Relationship से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, इन 5 तरीकों से कहें रिश्ते को अलविदा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके रिश्ते में प्यार से ज्यादा झगड़े, तनाव और गिल्ट है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप एक Toxic Relationship में हैं। ऐसा रिश्ता धीरे-धीरे आपकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों को खत्म कर देता है। लेकिन सही कदम उठाकर इससे बाहर निकला जा सकता है।
सबसे पहले खुद से ईमानदार बनें और मानें कि यह रिश्ता आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक आप खुद यह नहीं मानेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। खुद से पूछें – “क्या मैं खुश हूं?” अगर जवाब “नहीं” है, तो यह पहला संकेत है कि अब आगे बढ़ने का समय है।
टॉक्सिक पार्टनर अक्सर आपको दोषी महसूस करवाता है। यह समझें कि दर्द महसूस करना आपकी गलती नहीं है। आपकी भावनाएं वैध हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें।
परिवार या दोस्तों से खुलकर बात करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करने से आपको मानसिक ताकत मिलेगी और सही सलाह भी।
अपनी सीमाएं स्पष्ट करें और बताएं कि आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी उन सीमाओं को तोड़े, उसे दोबारा मौका न दें।
रिश्ता खत्म करने के बाद पार्टनर से पूरी तरह दूरी बना लें। न कॉल, न मैसेज, न मुलाकात। यह नियम आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा और दोबारा वही गलती दोहराने से बचाएगा।
