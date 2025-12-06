चेहरे के काले पन से मिलेगा छुटकारा, रोजाना पीना शुरू कर दें ये देसी ड्रिंक; झटपट नोट करें इसकी आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आप भी शीशे जैसी चमकती, ग्लास स्किन का सपना देखती हैं और तमाम महंगे ट्रीटमेंट व क्रीमें आजमा चुकी हैं, लेकिन मनचाहा ग्लो नहीं मिला, तो अदरक और कच्ची हल्दी का ये देसी डिटॉक्स ड्रिंक आपके काम आ सकता है। नेचुरल ग्लो बढ़ाने के लिए ये नुस्खा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है।
अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरों का चेहरा इतना चमकदार कैसे होता है? क्या वो कोई खास क्रीम लगाते हैं? असल में जब तक शरीर अंदर से साफ नहीं होगा, ग्लो बाहर नहीं आएगा। इस डिटॉक्स ड्रिंक का काम ही शरीर को अंदर से क्लीन करना है, जिससे चेहरे पर नैचुरल ब्राइटनेस दिखने लगती है।
अगर आप किसी असरदार और किफायती उपाय की तलाश में हैं, तो ये देसी नुस्खा आपकी स्किन और बालों दोनों के लिए संजीवनी साबित होगा।
यूट्यूब पर सैजल दूबे ने भी इस ड्रिंक के फायदे बताए हैं, और इसे ग्लो बढ़ाने के लिए बेहद असरदार बताया गया है।
1. सबसे पहले 2 गिलास पानी को उबालें।
2. पानी में अदरक, कच्ची हल्दी और बाकी सभी सामग्री डाल दें।
3. इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें।
4. समय पूरा होने पर गैस बंद कर दें और पानी को छानकर अलग कर लें।