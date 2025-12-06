मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 12:36:54 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 12:39:36 PM (IST)
    चेहरे के काले पन से मिलेगा छुटकारा, रोजाना पीना शुरू कर दें ये देसी ड्रिंक; झटपट नोट करें इसकी आसान रेसिपी

    लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आप भी शीशे जैसी चमकती, ग्लास स्किन का सपना देखती हैं और तमाम महंगे ट्रीटमेंट व क्रीमें आजमा चुकी हैं, लेकिन मनचाहा ग्लो नहीं मिला, तो अदरक और कच्ची हल्दी का ये देसी डिटॉक्स ड्रिंक आपके काम आ सकता है। नेचुरल ग्लो बढ़ाने के लिए ये नुस्खा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है।

    क्यों नहीं आता चेहरा ग्लो?

    अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरों का चेहरा इतना चमकदार कैसे होता है? क्या वो कोई खास क्रीम लगाते हैं? असल में जब तक शरीर अंदर से साफ नहीं होगा, ग्लो बाहर नहीं आएगा। इस डिटॉक्स ड्रिंक का काम ही शरीर को अंदर से क्लीन करना है, जिससे चेहरे पर नैचुरल ब्राइटनेस दिखने लगती है।


    अदरक और कच्ची हल्दी

    अगर आप किसी असरदार और किफायती उपाय की तलाश में हैं, तो ये देसी नुस्खा आपकी स्किन और बालों दोनों के लिए संजीवनी साबित होगा।

    यूट्यूब पर सैजल दूबे ने भी इस ड्रिंक के फायदे बताए हैं, और इसे ग्लो बढ़ाने के लिए बेहद असरदार बताया गया है।

    इन चीजों की होगी जरूरत

    • 1 इंच अदरक

    • कच्ची हल्दी (थोड़ी मात्रा)

    • 1 टेबल स्पून जीरा

    • 1 टेबल स्पून धनिया बीज

    • 1 टेबल स्पून सौंफ

    • 1 टेबल स्पून मेथी दाना

    कैसे बनाएं ये डिटॉक्स ड्रिंक?

    1. सबसे पहले 2 गिलास पानी को उबालें।

    2. पानी में अदरक, कच्ची हल्दी और बाकी सभी सामग्री डाल दें।

    3. इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें।

    4. समय पूरा होने पर गैस बंद कर दें और पानी को छानकर अलग कर लें।

    क्या होगा फायदा?

    • इस ड्रिंक को रोजाना पीने से स्किन अंदर से साफ होगी

    • दूर से भी चमकता हुआ ग्लो नजर आएगा

    • बालों की क्वॉलिटी में सुधार होगा

    • पाचन बेहतर होगा

    • इम्युनिटी भी मजबूत होगी

    • नियमित सेवन से कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगेगा।

