कच्चे दूध से शीशे जैसा चमकाएं चेहरा, इस आसान नुस्खे से मिलेगी कोरियन स्किन; बस जानें लगाने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। कच्चा दूध त्वचा पर लगाते ही चेहरा शीशे जैसा चमकने लगता है। इस घरेलू नुस्खे के सामने बड़े से बड़े कोरियन स्किनकेयर टिप्स और बाजार की महंगी क्रीमें भी कम पड़ जाती हैं। जानिए कच्चे दूध को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका और चेहरे को चमकदार बनाने का आसान उपाय।
हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा साफ, गोरा और चमकदार दिखे। इसके लिए लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और रेमेडीज अपनाते हैं, लेकिन परिणाम अक्सर उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाते। ऐसे में कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए एक सरल, सस्ती और बेहद असरदार समाधान है।
1. 4–5 चम्मच कच्चा दूध लें।
2. इसमें 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच शहद और 2–3 बूंद नींबू का रस मिलाएं।
3. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।
4. चेहरे को धोकर साफ करें और इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर मसाज करते हुए लगाएं।
5. 15–20 मिनट तक सूखने दें।
6. फिर गुनगुने पानी से चेहरा धोकर साफ कर लें।
ड्राई या नॉर्मल स्किन - रोज रात को सोने से पहले लगा सकते हैं।
ऑयली स्किन वाले - हफ्ते में 4–5 बार जरूर इस्तेमाल करें।
नियमित उपयोग से आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगेगा।
कच्चे दूध का नियमित इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग-धब्बे धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। लगभग 15 दिनों में स्किन काफी साफ और ग्लोइंग दिखती है। इसके बाद बिना फाउंडेशन भी चेहरे पर नैचुरल चमक बनी रहती है।
नोट- अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई समस्या है, तो चेहरे पर किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें।