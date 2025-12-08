दुनिया की 'सबसे घटिया' कार अब बनी Retro Icon... 35 साल बाद सड़कों पर फिर दिखी चमक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक दौर था जब ईस्ट जर्मनी की कार ट्राबांट (Trabant), जिसे प्यार से ट्रॉबी भी कहा जाता है, को दुनिया की सबसे घटिया कारों में गिना जाता था। इसका चौकोर डिजाइन, तंग सीटें और चलते समय निकलने वाला नीला धुआं लोगों को कभी पसंद नहीं आया था। यह कार कम्युनिस्ट दौर की आर्थिक मजबूरी का प्रतीक मानी जाती थी।

लेकिन आज, लगभग 35 साल बाद, समय पूरी तरह बदल चुका है। वही ट्रॉबी जर्मनी की सड़कों पर दोबारा चमकती दिखाई देने लगी है। जो कार कभी सबसे खराब कही जाती थी, वही आज एक क्लासिक रेट्रो आइकन बन चुकी है।

क्यों लौट आई ट्रॉबी? पिछले कुछ सालों में जर्मनी में विंटेज और ओल्ड-स्कूल चीजों को संजोने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। लोग पुरानी चीजों को केवल स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि इतिहास और अपनी पहचान से जुड़ाव के कारण भी अपनाने लगे हैं। इसी बदलते रुझान में ट्राबांट की किस्मत भी पलट गई। आज कई युवा ट्रॉबी को एक स्टेटमेंट कार की तरह देखते हैं। कुछ इसे वीकेंड ड्राइव के लिए रखते हैं, तो कुछ इसे अपने गैराज में कलेक्शन पीस की तरह सजाते हैं। ट्राबांट का दिलचस्प इतिहास ट्राबांट का जन्म 1957 में ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट शासन के दौरान हुआ था। उस समय स्टील की भारी कमी थी, जिस कारण इंजीनियरों ने एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने कार की बॉडी को स्टील की बजाय प्लास्टिक, पेपर और कॉटन फाइबर के मिश्रण से तैयार किया। यह सामग्री सस्ती थी, लेकिन टिकाऊ नहीं।