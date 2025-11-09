अंधेरे में आंखों से नहीं दिमाग से देखते है लोग... जानिए अंधकार में दिखने का असली विज्ञान

लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिजली चली जाती है और कमरा घुप अंधेरा हो जाता है, तब आप फिर भी चीजों का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं? असल में, देखना केवल आंखों का नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल है। जब रोशनी गायब हो जाती है, तब हमारा मस्तिष्क एक रहस्यमयी ‘विज़ुअल मैप’ तैयार करता है जो हमें बिना देखे भी देखने में मदद करता है।

आंखें नहीं, ‘रॉड्स’ करती हैं काम हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस पर पड़ने वाली रोशनी हमारी आंखों तक लौटती है। लेकिन पूरी तरह अंधेरे में हमारी आंखों की ‘रॉड सेल्स’ सक्रिय हो जाती हैं। ये कोशिकाएं बेहद कम रोशनी में भी काम करती हैं और हमारी नाइट विजन को संभालती हैं।