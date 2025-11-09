मेरी खबरें
    अंधेरे में आंखों से नहीं दिमाग से देखते है लोग... जानिए अंधकार में दिखने का असली विज्ञान

    अंधेरे में देखना असल में आंखों का नहीं, दिमाग का कमाल है। जब रोशनी गायब हो जाती है, तो ‘रॉड सेल्स’ सक्रिय होकर संकेत भेजती हैं और दिमाग याददाश्त, आवाज और कल्पना की मदद से जगह का नक्शा बनाता है। इसी प्रक्रिया से हम बिना रोशनी भी चीजों का अंदाजा लगा पाते हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 03:58:26 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 03:58:26 PM (IST)
    HighLights

    1. आंखों की ‘रॉड सेल्स’ कम रोशनी में भी सक्रिय रहती हैं।
    2. दिमाग याददाश्त और आवाजों से जगह का नक्शा बनाता है।
    3. कल्पना और अनुभव से अंधेरे में झूठी छवियां बनती हैं।

    लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिजली चली जाती है और कमरा घुप अंधेरा हो जाता है, तब आप फिर भी चीजों का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं? असल में, देखना केवल आंखों का नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल है। जब रोशनी गायब हो जाती है, तब हमारा मस्तिष्क एक रहस्यमयी ‘विज़ुअल मैप’ तैयार करता है जो हमें बिना देखे भी देखने में मदद करता है।

    आंखें नहीं, ‘रॉड्स’ करती हैं काम

    हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस पर पड़ने वाली रोशनी हमारी आंखों तक लौटती है। लेकिन पूरी तरह अंधेरे में हमारी आंखों की ‘रॉड सेल्स’ सक्रिय हो जाती हैं। ये कोशिकाएं बेहद कम रोशनी में भी काम करती हैं और हमारी नाइट विजन को संभालती हैं।


    दिमाग खोलता है याददाश्त की तिजोरी

    जब चारों ओर अंधेरा होता है, तब असली भूमिका दिमाग निभाता है। यह याददाश्त से पुरानी जानकारी निकालता है - जैसे कि दरवाजा कहां है या फर्नीचर किस दिशा में है। साथ ही, आवाज और स्पर्श की मदद से आसपास का नक्शा तैयार करता है।

    कल्पना से बनती है झूठी तस्वीर

    कभी-कभी अंधेरे में कोई परछाई हमें डरावनी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंखें अधूरी जानकारी भेजती हैं और दिमाग उसे अपनी कल्पना से पूरा कर देता है। यही वजह है कि हम अंधेरे में अक्सर ऐसी चीजें “देख” लेते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं।

