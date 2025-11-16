ऑफिस अफेयर में भारतीय निकले ब्रिटिशों से भी आगे, महिलाओं से ज्यादा पुरुष कर रहे आफिस में रोमांस

लाइफस्टाइल डेस्क। आधुनिक लाइफस्टाइल में लोग अपना अधिकांश समय ऑफिस में बिताते हैं, और इसी वजह से कार्यस्थल पर अफेयर्स का चलन भी काफी बढ़ गया है। विदेशों में यह पहले से ही आम माना जाता था, लेकिन अब भारत में भी ऑफिस रोमांस तेजी से बढ़ रहा है।

हाल ही में एशले मैडिसन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जानी जाती है, उसकी एक रिपोर्ट में यह दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। इंटरनेशनल स्तर पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि ऑफिस रोमांस के मामले में भारत कई विकसित देशों को पीछे छोड़ चुका है।