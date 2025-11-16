मेरी खबरें
    ऑफिस अफेयर में भारतीय निकले ब्रिटिशों से भी आगे, महिलाओं से ज्यादा पुरुष कर रहे आफिस में रोमांस

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 08:16:04 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 08:16:04 AM (IST)
    ऑफिस अफेयर में भारतीय निकले ब्रिटिशों से भी आगे

    लाइफस्टाइल डेस्क। आधुनिक लाइफस्टाइल में लोग अपना अधिकांश समय ऑफिस में बिताते हैं, और इसी वजह से कार्यस्थल पर अफेयर्स का चलन भी काफी बढ़ गया है। विदेशों में यह पहले से ही आम माना जाता था, लेकिन अब भारत में भी ऑफिस रोमांस तेजी से बढ़ रहा है।

    हाल ही में एशले मैडिसन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जानी जाती है, उसकी एक रिपोर्ट में यह दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। इंटरनेशनल स्तर पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि ऑफिस रोमांस के मामले में भारत कई विकसित देशों को पीछे छोड़ चुका है।


    11 देशों में हुआ बड़ा सर्वे

    YouGov के साथ मिलकर किए गए इस अध्ययन में 11 देशों को शामिल किया गया. ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, मेक्सिको, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, यूके और अमेरिका। कुल 13,581 लोगों से पूछताछ की गई। इस रिपोर्ट में मेक्सिको पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत को दूसरा स्थान मिला, जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला आंकड़ा है।

    अध्ययन के अनुसार, सामान्य आबादी में हर 10 में से 4 भारतीय या तो किसी सहकर्मी को डेट कर चुके हैं या वर्तमान में उनके साथ रिलेशनशिप में हैं।

    मेक्सिको नंबर-1, भारत नंबर-2

    मेक्सिको में 43 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि उनका ऑफिस में किसी सहयोगी से रोमांटिक रिश्ता रहा है। भारत में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत है, जो अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों (जहां यह करीब 30 प्रतिशत है) से ज्यादा है।

    पुरुषों में अधिक आम ऑफिस अफेयर

    सर्वे में यह भी पता चला कि ऑफिस रोमांस में पुरुष महिलाओं से ज्यादा शामिल पाए गए। 51 प्रतिशत पुरुषों ने कहा कि उनका किसी कलीग के साथ रोमांटिक रिश्ता रहा है जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत 36 था

    महिलाओं का कहना था कि वे प्रोफेशनल लाइफ में जटिलताओं से बचने के लिए ऑफिस अफेयर से दूरी बनाए रखती हैं। लगभग 29 प्रतिशत महिलाओं ने यही वजह बताई। वहीं 27 प्रतिशत पुरुषों ने माना कि वे भी दिक्कतों के डर से कभी-कभार बचते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पुरुष ऑफिस रोमांस को ज्यादा आसानी से स्वीकार करते नजर आए।

    यंग एम्प्लॉइज ज्यादा सतर्क

    रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि युवा कर्मचारी सबसे ज्यादा सावधानी बरतते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑफिस में बने व्यक्तिगत रिश्ते उनके करियर पर असर डाल सकते हैं।

