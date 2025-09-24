Intermittent Fasting: क्या सच में काम करता है? जानें फास्टिंग के दौरान क्या करें और क्या नहीं

लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting) सबसे चर्चित शब्दों में से एक है। बहुत से लोग इसे वजन कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना रहे हैं।
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सच में कारगर है और इसमें भोजन के बीच लंबा गैप कभी भी लिया जा सकता है या फिर इसके लिए खास समय का पालन जरूरी है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह की डाइटिंग पैटर्न है जिसमें खाने और उपवास (फास्टिंग) का समय तय किया जाता है। इसमें आप दिनभर कैलोरी गिनने या डाइट चार्ट फॉलो करने के बजाय खाने और न खाने का समय फिक्स करते हैं।
16/8 फॉर्मेट - 16 घंटे उपवास और 8 घंटे का ईटिंग विंडो।
5:2 फॉर्मेट - हफ्ते के 5 दिन सामान्य भोजन और 2 दिन हल्का भोजन।
Alternate Day Fasting- एक दिन सामान्य और अगले दिन बहुत कम कैलोरी का सेवन।
वैज्ञानिक शोध और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन घटाने में मदद मिलती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।
मेटाबॉलिज़्म एक्टिव रहता है, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है। शरीर में ऑटोफैगी (Autophagy) प्रक्रिया होती है, जो डैमेज सेल्स की सफाई करती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है।
बहुत लोग सोचते हैं कि बस दो भोजन के बीच लंबा गैप रख लिया तो फास्टिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है।
फास्टिंग तभी असरदार होती है जब इसे फिक्स टाइम पैटर्न में किया जाए।
जैसे अगर आप रात 8 बजे डिनर करते हैं तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक खाना छोड़ना पड़ेगा ताकि 16 घंटे का गैप पूरा हो सके।
अगर आप बिना टाइमिंग के सिर्फ लंबा गैप रखते हैं, तो शरीर का सर्कैडियन रिद्म (Circadian Rhythm) प्रभावित होता है और उतना फायदा नहीं मिलता।