    Winter Skincare Tips: सर्दियों का मौसम आते ही सुबह के समय ठंडे पानी को छूना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 06:25:36 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 06:25:36 PM (IST)
    सर्दियों में रोज नहाना वरदान या अभिशाप? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स और क्या है नहाने का सही वैज्ञानिक तरीका
    HighLights

    1. क्या आप भी इस कड़ाके की ठंड में रोज नहाते हैं
    2. सिर्फ अंडरआर्म्स और चेहरा साफ करना ही काफी
    3. ड्राई स्किन से बचने के लिए जरूर पढ़ें जरूरी सलाह

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही सुबह के समय ठंडे पानी को छूना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कड़ाके की ठंड में भी रोज नहाना जरूरी है? साफ-सफाई के प्रति जागरूक लोग भले ही इसे अनिवार्य मानें, लेकिन सेहत और त्वचा विशेषज्ञों की राय कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। यहां सर्दियों में नहाने के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का विश्लेषण किया गया है:

    क्या रोज नहाना स्किन के लिए 'दुश्मन' है?

    सर्दियों की शुष्क हवा पहले से ही त्वचा की नमी सोख लेती है। ऐसे में रोज गर्म पानी से नहाना आपकी स्किन को निम्नलिखित नुकसान पहुंचा सकता है:

    • नेचुरल ऑयल का खत्म होना: त्वचा की ऊपरी परत पर एक प्राकृतिक तैलीय परत होती है जो इसे सुरक्षित रखती है। साबुन और गर्म पानी के बार-बार उपयोग से यह सुरक्षा कवच हट जाता है, जिससे स्किन में ड्राइनेस, खिंचाव और खुजली होने लगती है।


  • इन्फेक्शन का खतरा: हमारी त्वचा पर कुछ 'मित्र बैक्टीरिया' होते हैं जो बाहरी संक्रमण से लड़ते हैं। ज्यादा सफाई से यह प्राकृतिक बैरियर कमजोर पड़ जाता है, जिससे स्किन इन्फेक्शन और एक्जिमा जैसी गंभीर समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है।

    • गर्म पानी: राहत या डैमेज?

    ठंड में उबलते गर्म पानी से नहाना भले ही सुखद लगे, लेकिन यह त्वचा की ऊपरी कोशिकाओं (Cells) को बुरी तरह डैमेज करता है। गर्म पानी नमी को तेजी से खत्म करता है, जिससे त्वचा बेजान नजर आने लगती है। विशेषज्ञों की सलाह है कि:

    • नहाने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का ही चुनाव करें।

    • नहाने का समय कम रखें (5-10 मिनट पर्याप्त हैं)।

    क्या है स्वच्छता का सही संतुलन?

    सर्दियों में रोज नहाना पूरी तरह बंद करना भी सही नहीं है, क्योंकि दिनभर की धूल और प्रदूषण को हटाना जरूरी है। हालांकि, यदि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई या सेंसिटिव है, तो आप एक दिन छोड़कर (Alternate days) नहाने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप किसी दिन नहीं नहा रहे हैं, तो भी शरीर के इन प्रमुख हिस्सों की सफाई अनिवार्य है...

    • अंडरआर्म्स

    • चेहरा

    • पैर

    • प्राइवेट एरिया

    सर्दियों में नहाने के बाद का 'गोल्डन रूल'

    नहाने के बाद त्वचा के रोमछिद्र (Pores) खुले होते हैं। ऐसे में नमी को लॉक करने के लिए नहाने के तुरंत बाद (3 मिनट के भीतर) अच्छी गुणवत्ता वाला मॉइश्चराइजर, बॉडी लोशन या नारियल का तेल जरूर लगाना चाहिए।

