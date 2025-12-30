सर्दियों में रोज नहाना वरदान या अभिशाप? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स और क्या है नहाने का सही वैज्ञानिक तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही सुबह के समय ठंडे पानी को छूना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कड़ाके की ठंड में भी रोज नहाना जरूरी है? साफ-सफाई के प्रति जागरूक लोग भले ही इसे अनिवार्य मानें, लेकिन सेहत और त्वचा विशेषज्ञों की राय कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। यहां सर्दियों में नहाने के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का विश्लेषण किया गया है:

क्या रोज नहाना स्किन के लिए 'दुश्मन' है? सर्दियों की शुष्क हवा पहले से ही त्वचा की नमी सोख लेती है। ऐसे में रोज गर्म पानी से नहाना आपकी स्किन को निम्नलिखित नुकसान पहुंचा सकता है: नेचुरल ऑयल का खत्म होना: त्वचा की ऊपरी परत पर एक प्राकृतिक तैलीय परत होती है जो इसे सुरक्षित रखती है। साबुन और गर्म पानी के बार-बार उपयोग से यह सुरक्षा कवच हट जाता है, जिससे स्किन में ड्राइनेस, खिंचाव और खुजली होने लगती है।