डैंड्रफ ने कर दिया है जीना मुश्किल? घर पर बनाएं ये 4 असरदार हेयर मास्क, हफ्ते भर में दूर होगी रूसी की समस्या

लाइफस्टाइल डेस्क। ठंड का मौसम शुरू होते ही बालों में रूसी (डैंड्रफ) की परेशानी बढ़ने लगती है। सिर में लगातार खुजली, सफेद परत और कपड़ों पर गिरती रूसी न सिर्फ असहज महसूस कराती है बल्कि कई बार शर्मिंदगी की वजह भी बन जाती है। डैंड्रफ से राहत पाने के लिए लोग अक्सर एंटी-डैंड्रफ शैंपू का सहारा लेते हैं, लेकिन हर बार ये असरदार साबित हों, ऐसा जरूरी नहीं है।
ऐसे में घरेलू और प्राकृतिक उपाय एक सुरक्षित और कारगर विकल्प बन सकते हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं 4 ऐसे आसान हेयर मास्क के बारे में, जिन्हें आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और जो डैंड्रफ को जड़ से कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं।
दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स और लैक्टिक एसिड स्कैल्प का पीएच बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं, वहीं नींबू के एंटी-फंगल गुण रूसी पर असर दिखाते हैं।
कैसे बनाएं: 3 चम्मच ताजे दही में आधा नींबू निचोड़ लें। इस मिश्रण को स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह लगाएं और 30 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से धो लें। हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करने से डैंड्रफ कम होने के साथ बालों में नेचुरल शाइन भी आती है।
नीम अपने एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों के लिए जाना जाता है, जबकि आंवला स्कैल्प को पोषण देकर रूसी की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है।
कैसे बनाएं: ताजी नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाएं। इसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर और थोड़ा सा गुलाबजल मिलाएं। इस मास्क को स्कैल्प पर लगाकर 40 मिनट बाद धो लें। यह खुजली और ड्राईनेस से राहत देता है।
एप्पल साइडर विनेगर स्कैल्प से डेड सेल्स और अतिरिक्त तेल हटाने में मदद करता है, जबकि शहद बालों को नमी प्रदान करता है।
कैसे बनाएं: 2 चम्मच कच्चा सेब का सिरका और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसे स्कैल्प पर लगाकर 20 मिनट तक छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। यह मास्क स्कैल्प को साफ कर डैंड्रफ कम करने में सहायक है।
केला विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। वहीं ऑलिव ऑयल सूजन और खुजली को शांत करने में मदद करता है।
कैसे बनाएं: एक पके केले को अच्छी तरह मैश करें और उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं। इस पेस्ट को बालों और स्कैल्प पर लगाकर 45 मिनट बाद धो लें। यह मास्क खासतौर पर रूखे बालों और ज्यादा डैंड्रफ की समस्या में फायदेमंद है।
इन घरेलू हेयर मास्क को नियमित रूप से अपनाकर आप सर्दियों में भी रूसी की समस्या से राहत पा सकते हैं और बालों को स्वस्थ व चमकदार बनाए रख सकते हैं।