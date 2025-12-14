ऑफिस का टॉक्सिक माहौल बना रहा है आपकी जिंदगी मुश्किल? इन तरीकों से करें स्मार्ट हैंडल

लाइफस्टाइल डेस्क। आज के समय में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ी तनाव की वजह ऑफिस बनता जा रहा है। दिन का बड़ा हिस्सा ऑफिस में बीतता है, जहां काम का दबाव तो रहता ही है, साथ ही नेगेटिव सोच, अनसपोर्टिव कलीग्स और बॉस के खास लोगों से रोज जूझना भी आसान नहीं होता। यही कारण है कि कई बार ऑफिस जाने का मन तक नहीं करता और मजबूरी में नौकरी छोड़ने का ख्याल आने लगता है।

अगर आपके ऑफिस का माहौल भी ऐसा है, जिसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ रहा है, तो यहां बताए गए टिप्स इस स्थिति से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऑफिस प्रेशर और अनसपोर्टिव लोगों से ऐसे निपटें नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग खुद परेशान रहते हैं और दूसरों का माहौल भी खराब कर देते हैं। बेहतर होगा कि उनसे बातचीत सिर्फ हेलो-नमस्ते तक ही सीमित रखें। हर किसी से दोस्ती करना जरूरी नहीं है। उन्हीं लोगों के करीब रहें, जिनकी सोच आपसे मिलती हो। ऑफिस में प्रोफेशनल रहना ज्यादा जरूरी है। चापलूस प्रवृत्ति वाले लोगों से पर्सनल बातें शेयर करने से बचें, क्योंकि मौका मिलने पर ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं।