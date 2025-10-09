Walking Benefits: रोजाना सिर्फ 30 मिनट चलने की आदत बनाएगी निरोगी, स्वास्थ्य लाभ जानकर हो जाएंगे हैरान

लाइफस्टाइल डेस्क। Walking Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जिम और महंगे हेल्थ प्लान्स में समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एक सरल और मुफ्त का व्यायाम है, जिससे स्वस्थ रहा जा सकता है। जी हां, पैदल चलना प्राकृतिक अभ्यास है।

यह शरीर को स्वस्थ रखता है। यह मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और दीर्घायु भी प्रदान करता है। डॉक्टरों और योगाचार्यों का मानना है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने से अनेक गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। शुगर, मोटापा और हार्ट के लिए सबसे असरदार उपाय रोजाना पैदल चलने से शरीर में शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है और मोटापा घटता है। यह रक्त संचार को संतुलित करता है, जिससे हृदय बेहतर ढंग से कार्य करता है। यह कोलेस्ट्रॉल कम कर दिल की बीमारियों का खतरा घटाता है।

पाचन तंत्र और नींद में सुधार भोजन के बाद लगभग 300 कदम चलना सबसे उत्तम माना गया है। इससे पाचन क्रिया तेज होती है, गैस और पेट संबंधी समस्याएं नहीं होतीं। नियमित रूप से पैदल चलने से नींद गहरी और संतुलित आती है, जिससे शरीर और मन दोनों तरोताजा रहते हैं। फेफड़ों और हड्डियों के लिए फायदेमंद पैदल चलने से फेफड़े मजबूत बनते हैं और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। यह हड्डियों को भी मजबूत करता है। गठिया जैसी समस्याओं को रोकता है और मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन दूर करता है तेज या धीमी चाल में नियमित रूप से पैदल चलना मानसिक तनाव को कम करता है। यह शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ाता है, जिससे मूड बेहतर होता है और चिड़चिड़ापन घटता है। दीर्घायु और आत्मविश्वास का स्रोत सूर्य की रोशनी में सुबह पैदल चलना विटामिन D का प्राकृतिक स्रोत है। यह डायबिटीज और हड्डियों की बीमारियों से बचाव करता है। पैदल चलने वालों की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वे लंबे समय तक ऊर्जावान बने रहते हैं।