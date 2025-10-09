Walking Benefits: रोजाना सिर्फ 30 मिनट चलने की आदत बनाएगी निरोगी, स्वास्थ्य लाभ जानकर हो जाएंगे हैरान

लाइफस्टाइल डेस्क। Walking Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जिम और महंगे हेल्थ प्लान्स में समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एक सरल और मुफ्त का व्यायाम है, जिससे स्वस्थ रहा जा सकता है। जी हां, पैदल चलना प्राकृतिक अभ्यास है।
यह शरीर को स्वस्थ रखता है। यह मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और दीर्घायु भी प्रदान करता है। डॉक्टरों और योगाचार्यों का मानना है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने से अनेक गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है।
रोजाना पैदल चलने से शरीर में शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है और मोटापा घटता है। यह रक्त संचार को संतुलित करता है, जिससे हृदय बेहतर ढंग से कार्य करता है। यह कोलेस्ट्रॉल कम कर दिल की बीमारियों का खतरा घटाता है।
भोजन के बाद लगभग 300 कदम चलना सबसे उत्तम माना गया है। इससे पाचन क्रिया तेज होती है, गैस और पेट संबंधी समस्याएं नहीं होतीं। नियमित रूप से पैदल चलने से नींद गहरी और संतुलित आती है, जिससे शरीर और मन दोनों तरोताजा रहते हैं।
पैदल चलने से फेफड़े मजबूत बनते हैं और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। यह हड्डियों को भी मजबूत करता है। गठिया जैसी समस्याओं को रोकता है और मांसपेशियों में लचीलापन लाता है।
तेज या धीमी चाल में नियमित रूप से पैदल चलना मानसिक तनाव को कम करता है। यह शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ाता है, जिससे मूड बेहतर होता है और चिड़चिड़ापन घटता है।
सूर्य की रोशनी में सुबह पैदल चलना विटामिन D का प्राकृतिक स्रोत है। यह डायबिटीज और हड्डियों की बीमारियों से बचाव करता है। पैदल चलने वालों की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वे लंबे समय तक ऊर्जावान बने रहते हैं।
नियमित रूप से पैदल चलना शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे सर्दी-जुकाम, संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।
पैदल चलने से ब्लड प्रेशर प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटता है। यह दवाओं पर निर्भरता को भी कम करता है।
रोजाना पैदल चलने से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है। यह बुजुर्गों में अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है।