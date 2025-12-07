इस हिल स्टेशन को कहते हैं 'केरल का कश्मीर', ठंड में बेहद खूबसूरत हो जाता है नजारा, आज भी चलता है बार्टर सिस्टम!

लाइफस्टाइल डेस्क: अगर आपको लगता है कि आपने केरल का हर खूबसूरत स्थान देख लिया है, तो कंथलूर शायद आपकी यात्रा सूची से अभी तक गायब है। मुन्नार की हलचल से दूर स्थित यह शांत और मनमोहक गांव किसी छिपे खजाने से कम नहीं है। ऊंचाई पर बसा यह इलाका ठंडी हवा, हरे पहाड़, फलदार बगीचों और प्राकृतिक शांति से भरा पड़ा है, जिससे यह सर्दियों की छुट्टियों के लिए आदर्श जगह बन जाता है।
कंथलूर में पुरानी परंपराओं की झलक आज भी देखने को मिलती है। यहां एक अनोखी दुकान है, जहां 1962 से वस्तु-विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम चलता आ रहा है। स्थानीय लोग अपने खेतों की फसल जैसे लहसुन, अदरक, सरसों, धनिया या बीन्स लेकर आते हैं और बदले में चावल व अन्य आवश्यक सामान ले जाते हैं। लगभग 160 परिवार इस दुकान पर निर्भर हैं, जो इसे एक अनमोल परंपरा बनाता है।
कंथलूर का एक और चमत्कारी दृश्य है नीलकुरिंजी के फूलों का खिलना। हर 12 साल में यह फूल पहाड़ियों को नीले रंग की चादर से ढक देते हैं। यह दृश्य इतना दुर्लभ और सुंदर होता है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। पिछली बार ये फूल 2018 में खिले थे, इसलिए अगला मौका 2030 में मिलेगा। यहां की जनजाति कभी उम्र का हिसाब भी इसी चक्र के आधार पर लगाती थी।
कंथलूर पूरे केरल का एकमात्र इलाका है जहां सेब की खेती होती है। यही अनोखी बात इसे ‘केरल का कश्मीर’ बनाती है। यहां के बागों में तरह–तरह के फलों की खुशबू फैलती है, और पर्यटक यहां ताजे सेब व स्ट्रॉबेरी तोड़ने का अनुभव भी ले सकते हैं।
कंथलूर और इसके पड़ोसी इलाके मरयूर केरल की वे गिनी–चुनी जगहें हैं, जहां चंदन के पेड़ प्राकृतिक रूप से उगते हैं। इन जंगलों की सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है। यह इलाका हवा में घुली मीठी चंदन की महक और मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोग चंदन के तेल को ‘लिक्विड गोल्ड’ कहते हैं।
कंथलूर घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक है, जब मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। यह समय दक्षिण भारत की गर्मी से राहत पाने का बेहतरीन मौका देता है।