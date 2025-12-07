मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इस हिल स्टेशन को कहते हैं 'केरल का कश्मीर', ठंड में बेहद खूबसूरत हो जाता है नजारा, आज भी चलता है बार्टर सिस्टम!

    Kanthalloor called Kashmir of Kerala: अगर आपको लगता है कि आपने केरल की हर खूबसूरती देख ली है, तो कंथलूर आपकी सोच बदल देगा। यहां की खासियत यह है कि पूरे केरल में सिर्फ यही जगह है जहां सेब उगाए जाते हैं। साथ ही 1962 से चली आ रही बार्टर प्रणाली, चंदन के जंगल और 12 साल में खिलने वाले नीलकुरिंजी फूल इसे और भी खास बनाते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 04:15:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 04:15:21 PM (IST)
    इस हिल स्टेशन को कहते हैं 'केरल का कश्मीर', ठंड में बेहद खूबसूरत हो जाता है नजारा, आज भी चलता है बार्टर सिस्टम!
    असली कश्मीर से कम नहीं है साउथ का यह हिल स्टेशन (Image Source: AI-Generated)

    HighLights

    1. कंथलूर केरल में सेब उगाने का इकलौता स्थान
    2. नीलकुरिंजी फूल यहां हर 12 साल में खिलते हैं
    3. कंथलूर में प्राकृतिक रूप से उगते हैं चंदन के पेड़

    लाइफस्टाइल डेस्क: अगर आपको लगता है कि आपने केरल का हर खूबसूरत स्थान देख लिया है, तो कंथलूर शायद आपकी यात्रा सूची से अभी तक गायब है। मुन्नार की हलचल से दूर स्थित यह शांत और मनमोहक गांव किसी छिपे खजाने से कम नहीं है। ऊंचाई पर बसा यह इलाका ठंडी हवा, हरे पहाड़, फलदार बगीचों और प्राकृतिक शांति से भरा पड़ा है, जिससे यह सर्दियों की छुट्टियों के लिए आदर्श जगह बन जाता है।

    naidunia_image

    अब भी जीवित है बार्टर सिस्टम

    कंथलूर में पुरानी परंपराओं की झलक आज भी देखने को मिलती है। यहां एक अनोखी दुकान है, जहां 1962 से वस्तु-विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम चलता आ रहा है। स्थानीय लोग अपने खेतों की फसल जैसे लहसुन, अदरक, सरसों, धनिया या बीन्स लेकर आते हैं और बदले में चावल व अन्य आवश्यक सामान ले जाते हैं। लगभग 160 परिवार इस दुकान पर निर्भर हैं, जो इसे एक अनमोल परंपरा बनाता है।


    जब पहाड़ियां हो जाती हैं नीली

    कंथलूर का एक और चमत्कारी दृश्य है नीलकुरिंजी के फूलों का खिलना। हर 12 साल में यह फूल पहाड़ियों को नीले रंग की चादर से ढक देते हैं। यह दृश्य इतना दुर्लभ और सुंदर होता है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। पिछली बार ये फूल 2018 में खिले थे, इसलिए अगला मौका 2030 में मिलेगा। यहां की जनजाति कभी उम्र का हिसाब भी इसी चक्र के आधार पर लगाती थी।

    naidunia_image

    केरल का कश्मीर क्यों कहा जाता है?

    कंथलूर पूरे केरल का एकमात्र इलाका है जहां सेब की खेती होती है। यही अनोखी बात इसे ‘केरल का कश्मीर’ बनाती है। यहां के बागों में तरह–तरह के फलों की खुशबू फैलती है, और पर्यटक यहां ताजे सेब व स्ट्रॉबेरी तोड़ने का अनुभव भी ले सकते हैं।

    चंदन के जंगलों की खुशबू

    कंथलूर और इसके पड़ोसी इलाके मरयूर केरल की वे गिनी–चुनी जगहें हैं, जहां चंदन के पेड़ प्राकृतिक रूप से उगते हैं। इन जंगलों की सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है। यह इलाका हवा में घुली मीठी चंदन की महक और मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोग चंदन के तेल को ‘लिक्विड गोल्ड’ कहते हैं।

    कंथलूर में घूमने की जगहें

    • एडवेंचर और वाइल्डलाइफ: जंगलों में ट्रैकिंग, झरनों की खोज, चिन्नार वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी और अनामुडी शोला नेशनल पार्क की यात्रा।

    • मुनियारा डोलमेंस: नवपाषाण युग के विशाल पत्थर के दफन कक्ष, जो करीब 3000 ईसा पूर्व के हैं।

    • फार्म और बगीचे: ऑर्गेनिक फार्म, सेब व स्ट्रॉबेरी तोड़ने का मौका, संतरे के बगीचे और शांत प्राकृतिक दृश्य।

    • क्योर मोनेस्ट्री: चंदन के पेड़ों से घिरा शांत और सुंदर मठ।

    कब जाएं?

    कंथलूर घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक है, जब मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। यह समय दक्षिण भारत की गर्मी से राहत पाने का बेहतरीन मौका देता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.