खादी की जींस, शर्ट, कुर्ता, जैकेट और साड़ियां फेस्टिव सीजन में बनी सभी की पसंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। इस फेस्टिव सीजन में खादी के कपड़े अलग ही धूम मचा रहे हैं। ये कपड़े अब न केवल आकर्षक डिजायन में आ रहे हैं, बल्कि आरामदायक व सुविधाजनक भी हैं। साथ ही पहनने के बाद अलग ही लुक देते हैं। ऐसे में अब ये कपड़े युवाओं से लेकर उम्र दराज लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं।

हालांकि कुछ साल पहले तक अपने अपने पुराने व परंपरागत डिजायन की वजह से युवाओं व लोगों को पसंद नहीं आते थे। लेकिन अब खादी का काम करने वाले लोगों ने इस क्षेत्र में नए एनोवेशन किए हैं, जिससे अब खादी लोगों की पसंद बनती जा रही है। स्थानीय मेला मैदान में हस्त शिल्प बाजार में दो अक्टूबर गांधी जयंती से लगाए गए खादी ग्रामोद्योग मेले में नई नई डिजायन के खादी के कपड़े आए हैं, जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं।

आकर्षण का केंद्र बना खादी का डेनिम आजकल युवा हों या फिर उम्र दराज, सभी को डेनिम पैंट यानि जींस पहनना काफी पसंद है। अब खादी में भी डेनिम आ रही है। खास बात यह है कि यह डेनिम आम जींस के कपड़ों से ज्यादा सुविधाजनक है और आरामदायक है। पसीने को तो ऐसे सोखता है कि पता ही नहीं चलता। छिंदवाड़ा के ग्रामोदय मंडल की प्रदर्शनी में बिक रहे इस डेनिम के बारे में ज्ञानचंद साहू ने बताया कि देखने में जींस के कपड़े की तरह ही लगता है। लेकिन जींस के पकड़े से ज्यादा आरामदायक है। साथ ही सस्ता भी है। खादी का डेनिम 300 रुपये मीटर में आता है। ढाई मीटर में एक पैंट बन जाता है। कुल मिलाकर 1200 से 1300 रुपये में अच्छा जींस पैंट बन जाता है।