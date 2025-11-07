दुनिया के इस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, यहां न चोरी का डर है न ही ठगी का

आधिकारिक तौर पर 12 मार्च 1968 को स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला यह देश न केवल अपने स्वच्छ समुद्र तटों और सात रंगों वाली धरती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां अपराध दर भी बेहद कम है, जिससे यह पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है।

लाइफस्टाइल डेस्क। मॉरिशस हिंद महासागर के बीच बसा एक खूबसूरत द्वीप देश, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और भारतीय मूल की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है।

अफ्रीका महाद्वीप से करीब 900 किलोमीटर दूर स्थित मॉरिशस समुद्र के बीच बसा एक शांत देश है। इसकी सुंदरता में नीले पानी के तट, हरे-भरे जंगल और मनमोहक पहाड़ चार चांद लगाते हैं। यहां की ‘सात रंगों वाली धरती’ (Seven Colored Earth of Chamarel) दुनिया भर के पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।

मॉरिशस का राष्ट्रीय ध्वज और उसका अर्थ

मॉरिशस के राष्ट्रीय ध्वज को 12 मार्च 1968 को मान्यता मिली थी। यह लाल, नीले, पीले और हरे रंग की चार पट्टियों से बना है।

लाल रंग - स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक

नीला रंग - देश को घेरे महासागर का प्रतीक

पीला रंग - स्वतंत्रता के बाद की खुशहाली दर्शाता है

हरा रंग - कृषि और हरियाली का प्रतीक

राजधानी और भाषा

मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। यहां के लोग अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं बोलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मॉरिशस को बहुसांस्कृतिक देश कहा जाता है क्योंकि यहां भारतीय, अफ्रीकी, चीनी और यूरोपीय मूल के लोग रहते हैं।

भारतीय मूल की सबसे बड़ी आबादी

मॉरिशस में करीब दो-तिहाई आबादी भारतीय-पाकिस्तानी मूल की है। ये लोग उस समय यहां आए थे जब ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें मजदूर के रूप में लाया गया था। आज ये लोग देश की राजनीति, शिक्षा और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा

मॉरिशस अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। यहां 5 से 16 वर्ष की आयु तक शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क है। सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी तरह मुफ्त दी जाती है।

सेगा - मॉरिशस का पारंपरिक नृत्य

मॉरिशस की पहचान उसका पारंपरिक नृत्य ‘सेगा’ (Sega) भी है, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। इसे कभी दासों द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए किया जाता था, जो अब देश की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है।

सबसे सुरक्षित देश

मॉरिशस को महिलाओं और पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यहां अपराध दर बेहद कम है, और महिलाएं रात में भी बिना डर यात्रा कर सकती हैं।