म्यूजिक थेरेपी का कमाल... डेली गाने सुनने वाले लोगों में डिमेंशिया का खतरा लगभग 39% कम, नई स्टडी में खुलासा

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आप सुबह उठते ही अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं, तो यह आदत सिर्फ आपका मूड नहीं बनाती यह आपकी याददाश्त को भी मजबूत कर रही है। एक नई रिसर्च ने खुलासा किया है कि रोजाना संगीत सुनना या बजाना दिमाग को उम्र से जुड़ी बीमारियों से बचाने का एक आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है।

रोजाना संगीत सुनना कैसे बचाता है दिमाग को?

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जिरियाट्रिक साइकियाट्री में प्रकाशित ताज़ा अध्ययन के अनुसार, 70 वर्ष से अधिक उम्र के वे बुज़ुर्ग जो हर दिन संगीत सुनते हैं, उनमें डिमेंशिया का खतरा करीब 39% तक कम देखा गया।

ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10,800 से ज्यादा लोगों का डेटा खंगाला। नतीजों में सामने आया कि:

नियमित रूप से संगीत सुनने वालों की कॉग्निटिव क्षमताएं बेहतर थीं।

उनमें कॉग्निटिव डैमेज का जोखिम 17% कम।

उनकी एपिसोडिक मेमोरी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई गई।

क्या सच में संगीत दिमाग की ढाल बन सकता है?

अल्जाइमर एसोसिएशन के अनुसार दुनिया भर में करीब 70 लाख लोग डिमेंशिया से जूझ रहे हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं का कहना है कि संगीत एक बेहद सस्ता, सरल और प्रभावी ‘ब्रेन वर्कआउट’ साबित हो सकता है।

अध्ययन में यह भी पाया गया-

इंस्ट्रूमेंट बजाने या गाना गाने से डिमेंशिया का खतरा 35% तक कम

संगीत सुनने के साथ बजाने दोनों की आदत से डिमेंशिया का जोखिम 33% कम

कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की आशंका 22% कम हो जाती है।

अध्ययन की सह-लेखिका एमा जैफा का कहना है, “म्यूजिक सुनना दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिव करता है ठीक वैसे ही जैसे पूरा दिमाग एक साथ एक्सरसाइज कर रहा हो.”

डिमेंशिया से बचाव: संगीत के अलावा और क्या करें?

रिसर्च यह भी दिखाती है कि कुछ छोटी-छोटी आदतें दिमाग की उम्र को धीमा कर सकती हैं-

1. जीवन में उद्देश्य होना

2025 में American Journal of Geriatric Psychiatry में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, जिन लोगों के जीवन में उद्देश्य या लक्ष्य होता है, उनमें डिमेंशिया का खतरा कम देखा गया।

2. हफ्ते में 35 मिनट की एक्सरसाइज

जॉन्स हॉपकिन्स के 2025 अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 35 मिनट की तेज या मध्यम एक्सरसाइज प्रति सप्ताह डिमेंशिया का जोखिम 41% घटा सकती है।

3. सामाजिक तौर पर एक्टिव रहना

2024 के AMA अध्ययन में सामने आया कि परिवार और दोस्तों से जुड़े रहना दिमाग की कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ाता है, जिससे याददाश्त पर होने वाली क्षति धीमी होती है।

4. रोज घर के काम करना

Frontiers in Psychology (2023) के अनुसार, रोजमर्रा के घरेलू काम भी दिमाग की हेल्थ सुधारते हैं और डिमेंशिया का खतरा कम करते हैं।

छोटे कदम, बड़ा असर

अगर आप रोज अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए थोड़ी वॉक कर लें, परिवार से बातचीत करते रहें और जीवन में कोई छोटा-सा लक्ष्य तय कर लें तो ये साधारण आदतें आपके दिमाग को लंबे समय तक फिट रख सकती हैं। संगीत सिर्फ दिल नहीं, दिमाग को भी खुश और सेहतमंद रखता है शायद अब ये बात विज्ञान भी मान चुका है।