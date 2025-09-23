मेरी खबरें
    डायबिटीज मरीज भी रख सकते हैं नवरात्र का व्रत! Blood Sugar तेजी से कंट्रोल करेंगे ये 5 डाइट टिप्स

    Navratri Fasting Tips: नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है। मां दुर्गा की भक्ति में लाखों लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। लेकिन डायबिटीज से पीड़ित लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या वे व्रत रख सकते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 10:15:04 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 10:18:37 AM (IST)
    डायबिटीज मरीज भी रख सकते हैं नवरात्र का व्रत! Blood Sugar तेजी से कंट्रोल करेंगे ये 5 डाइट टिप्स
    Navratri 2025 Fasting Tips

    HighLights

    1. नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है।
    2. मां की भक्ति में लोग उपवास रखते हैं।
    3. डायबिटीज में फॉलो करें डाइट टिप्स।

    डिजिटल डेस्क। नवरात्र (Navratri 2025) का पावन पर्व शुरू हो चुका है। मां दुर्गा की भक्ति में लाखों लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। लेकिन डायबिटीज से पीड़ित लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या वे व्रत रख सकते हैं और अगर हां, तो कैसे?

    डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल तेजी से उतार-चढ़ाव करता है। ऐसे में उपवास रखते समय सावधानी बेहद जरूरी है। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ खास डाइट टिप्स (Fasting Tips for Diabetics) अपनाकर आप सुरक्षित तरीके से व्रत रख सकते हैं और अपनी सेहत भी संभाल सकते हैं।

    1. दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाएं

    व्रत में एक बार ज्यादा खाने के बजाय, हर 2-3 घंटे में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाएं। जैसे- फल का छोटा बाउल, मेवे या पनीर का टुकड़ा। इससे ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी।

    2. हाइड्रेटेड रहें

    व्रत के दौरान पर्याप्त पानी पिएं। नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी बेहतरीन विकल्प हैं। ये न केवल शरीर को हाइड्रेट रखते हैं बल्कि ब्लड शुगर को भी स्थिर बनाए रखते हैं। मीठे जूस और कोल्ड ड्रिंक्स से बचें।

    3. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन चुनें

    साबूदाना और आलू के बजाय, कुट्टू का आटा, समा के चावल और राजगिरा खाएं। साथ ही दही, पनीर और मखाने डाइट में शामिल करें। ये धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।

    4. मीठे और तली चीजों से दूरी बनाएं

    फ्राइड आलू, पूड़ी और मिठाइयां शुगर तेजी से बढ़ाती हैं। इनके बजाय शकरकंद उबालकर या भूनकर खाएं। स्नैक्स में एयर-फ्राइड या भुनी हुई चीजें लें। मिठास के लिए चीनी की जगह स्टीविया या गुड़ का इस्तेमाल करें।

    5. दवाएं और इंसुलिन समय पर लें

    व्रत रखते समय डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा और इंसुलिन का सेवन करें। ब्लड शुगर दिन में 2-3 बार चेक करें। अगर कमजोरी, चक्कर या थकान महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

