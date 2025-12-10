शादी के सीजन में बच्चों के फैशन का आया नया ट्रेंड, ट्रिवंकल स्टार फ्रॉक और रॉयल प्रिंस सूट का जलवा

लाइफस्टाइल डेस्क। शादी और त्योहारों के सीजन में सिर्फ बड़ों ही नहीं, बच्चों के फैशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देशभर के गारमेंट बाजारों में इस बार बच्चों के लिए लॉन्च हुई नई वेडिंग कलेक्शन की चमक तेजी से बढ़ रही है।

हल्के फैब्रिक, आकर्षक नाम और फोटोजेनिक लुक वाले ड्रेस मॉडल इस सीजन में लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। दुकानदारों के अनुसार, पहले जहां बच्चों की ड्रेस सिर्फ डिजाइन और रंगों तक सीमित रहती थी, अब माता-पिता फैब्रिक की क्वॉलिटी, कम्फर्ट और स्किन-फ्रेंडली मटेरियल को प्राथमिकता दे रहे हैं।

आकर्षक नामों के साथ आया नेशनल कलेक्शन इस बार बच्चों के वेडिंग वियर में ब्रांड्स ने नामों में भी खास क्रिएटिविटी दिखाई है। ‘ट्विंकल स्टार फ्रॉक’, ‘रॉयल प्रिंस सूट’, ‘फेरी ग्लो गाउन’, ‘क्यूटी कार्टून सेट’, ‘डिज्नी ड्रीम्स कलेक्शन’ और ‘बेबी बास पार्टी वियर’ जैसी रेंज देशभर के माता-पिता और बच्चों को आकर्षित कर रही है। इनमें चमकदार, हल्के और ट्रेंडी डिजाइनों का पूरा ध्यान रखा गया है। लड़कियों के लिए प्रिंसेस लुक बाजारों में लड़कियों के लिए नेट, सीक्वेंस और फ्लावर वर्क वाली फ्रॉक्स की मांग बढ़ी है, वहीं ‘ग्लिटर प्रिंसेस गाउन’ और ‘सॉफ्ट क्लाउड जंपसूट’ सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। लड़कों के लिए मिनी ब्लेजर, बो-टाई सेट, कलरफुल कुर्ता-पजामा, शाइनी जैकेट और कैरेक्टर-थीम पार्टी सूट हिट हो रहे हैं।