'जान भी ले सकता है Packaged Water...' पढ़ें बोतलबंद पानी पीना कब बन जाता है खतरनाक

लाइफस्टाइल डेस्क। हम सभी रोजाना पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या पानी भी एक्सपायर हो सकता है (Does Bottled Water Expire)? सुनने में यह अजीब लगता है, क्योंकि पानी तो एक प्राकृतिक तत्व है और सामान्य रूप से खराब नहीं होता। फिर भी, अगर इसे गलत तरीके से या गलत कंटेनर में स्टोर किया जाए, तो यह आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है। आइए जानते हैं कैसे।
बाजार में मिलने वाली ज्यादातर पानी की बोतलों पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है आमतौर पर यह तारीख बॉटलिंग के दो साल बाद की होती है। लेकिन असल में पानी खराब नहीं होता, बल्कि समय के साथ बोतल का प्लास्टिक पानी में घुलने लगता है।
प्लास्टिक बोतलों से बिस्फेनोल-ए (BPA) और एंटिमनी जैसे रसायन धीरे-धीरे पानी में मिल सकते हैं, खासकर जब बोतल को धूप या गर्मी में रखा जाए। लंबे समय तक ऐसा पानी पीने से हार्मोन असंतुलन, पाचन संबंधी दिक्कतें और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है।
बहुत से लोग एक ही पानी की बोतल को बार-बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। एक बार खोलने के बाद पानी में बैक्टीरिया और फफूंदी तेजी से बढ़ने लगते हैं। जब हम बोतल से सीधे पीते हैं, तो मुंह के कीटाणु उसमें पहुंच जाते हैं और कुछ ही समय में बोतल के अंदर बायोफिल्म नाम की परत बनने लगती है। इसी वजह से पुरानी बोतलों से अक्सर बदबू आने लगती है या पानी का स्वाद अजीब लगता है। ऐसे पानी का सेवन करने से पेट दर्द, दस्त और संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
अपनी रीयूजेबल बोतल रोज गर्म पानी और साबुन से साफ करें।
हफ्ते में एक बार सिरका या बेकिंग सोडा से बोतल की गहराई से सफाई करें।
स्टील या कांच की बोतलें इस्तेमाल करें, इनमें रसायन नहीं घुलते और बैक्टीरिया भी कम पनपते हैं।
बोतलों को धूप या गर्म जगहों, खासकर कार में, लंबे समय तक न छोड़ें।
अगर पानी का स्वाद या गंध बदल जाए, या उसमें चिपचिपापन या फफूंदी दिखे तो तुरंत फेंक दें।
पानी खुद खराब नहीं होता, लेकिन उसे स्टोर करने का तरीका उसकी गुणवत्ता पर सीधा असर डालता है। अगर आप नियमित रूप से बोतल की सफाई करते हैं, ताजा पानी पीते हैं और बोतल को सही तरीके से रखते हैं, तो आपका पानी न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि आप स्वस्थ और हाइड्रेटेड भी रहेंगे।