New Year 2026 Travel: सिर्फ 15000 में विदेश में उड़ाए नए साल पर मौज, इस देश में कम पैसों में करें शानदार सैर

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आप नए साल 2026 की शुरुआत विदेश में, वह भी समुद्र किनारे ग्लैमर और स्टाइल के साथ करना चाहते हैं, तो थाईलैंड का फुकेत भारतीय सैलानियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां की सबसे खास बात यह है कि न्यूईयर सेलिब्रेशन हर तरह के बजट में उपलब्ध है। फुकेत में किफायती बीच पार्टियों से लेकर लग्जरी गाला डिनर और एक्सक्लूसिव यॉट जैसे अनुभव तक मिल जाते हैं।

यहां हम आपको फुकेत में 31 दिसंबर 2025 को होने वाली प्रमुख न्यूईयर पार्टियों और उनके अनुमानित खर्च के बारे में बता रहे हैं। नीचे बताई गई कीमतें फ्लाइट टिकट के खर्च के अलावा हैं। 15,000 रुपये से कम में न्यूईयर पार्टी कम बजट में हाई एनर्जी बीच पार्टी का मजा लेना चाहते हैं तो बैंगताओ बीच स्थित कैच बीच क्लब एक अच्छा विकल्प है। यहां लगभग 14,100 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च में बीचफ्रंट डीजे पार्टी, लाइव परफॉर्मेंस और मिडनाइट फायरवर्क्स का अनुभव मिलता है। न्यूईयर डे ब्रंच का खर्च अलग से करीब 11,000 रुपये हो सकता है। यह विकल्प बजट ट्रैवलर्स के लिए खास है।