New Year 2026 Travel: सिर्फ 15000 में विदेश में उड़ाए नए साल पर मौज, इस देश में कम पैसों में करें शानदार सैर

लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आप नए साल 2026 की शुरुआत विदेश में, वह भी समुद्र किनारे ग्लैमर और स्टाइल के साथ करना चाहते हैं, तो थाईलैंड का फुकेत भारतीय सैलानियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां की सबसे खास बात यह है कि न्यूईयर सेलिब्रेशन हर तरह के बजट में उपलब्ध है। फुकेत में किफायती बीच पार्टियों से लेकर लग्जरी गाला डिनर और एक्सक्लूसिव यॉट जैसे अनुभव तक मिल जाते हैं।
यहां हम आपको फुकेत में 31 दिसंबर 2025 को होने वाली प्रमुख न्यूईयर पार्टियों और उनके अनुमानित खर्च के बारे में बता रहे हैं। नीचे बताई गई कीमतें फ्लाइट टिकट के खर्च के अलावा हैं।
15,000 रुपये से कम में न्यूईयर पार्टी
कम बजट में हाई एनर्जी बीच पार्टी का मजा लेना चाहते हैं तो बैंगताओ बीच स्थित कैच बीच क्लब एक अच्छा विकल्प है। यहां लगभग 14,100 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च में बीचफ्रंट डीजे पार्टी, लाइव परफॉर्मेंस और मिडनाइट फायरवर्क्स का अनुभव मिलता है। न्यूईयर डे ब्रंच का खर्च अलग से करीब 11,000 रुपये हो सकता है। यह विकल्प बजट ट्रैवलर्स के लिए खास है।
25,000 रुपये से शुरू मिड-रेंज लग्जरी
अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो नाई यांग बीच पर स्थित द स्लेट में न्यूईयर सेलिब्रेशन किया जा सकता है। यहां इंटरनेशनल बुफे, प्रीमियम ड्रिंक्स, लाइव बैंड और पर्सनल फायरवर्क्स शामिल होते हैं। इसका अनुमानित खर्च करीब 26,800 रुपये प्रति व्यक्ति है। इस पार्टी की थीम माउलिन रूज स्टाइल गाला रखी जाती है।
इसके अलावा सुरिन बीच स्थित ट्विनपाम्स में जश्न मनाने का खर्च लगभग 42,400 रुपये प्रति व्यक्ति तक जाता है, जिसमें लॉब्स्टर, ऑयस्टर, कैवियार और ग्लोबल बुफे शामिल होता है।
42,000 से 60,000 रुपये तक के प्रीमियम विकल्प
बैंगताओ बीच पर मौजूद द लेज़ी कोकोनट उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो स्टाइलिश लेकिन कैजुअल माहौल में न्यूईयर मनाना चाहते हैं। करीब 42,400 रुपये प्रति व्यक्ति की लागत में यहां बीच बीबीक्यू, रेगे म्यूजिक और बीचफायर के साथ रिलैक्स्ड वाइब्स मिलती हैं। यह प्रीमियम अनुभव चाहने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है।
वहीं, रूफटॉप और सनसेट व्यू पसंद करने वालों के लिए श्री पनवा का बाबा नेस्ट एक शानदार ऑप्शन है। लगभग 47,700 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च में यहां 360 डिग्री पैनोरमिक व्यू, सनसेट कॉकटेल्स और न्यूईयर काउंटडाउन के दौरान फायरवर्क्स देखने का मौका मिलता है। यह जगह खास तौर पर कपल्स और छोटे ग्रुप्स के बीच पसंद की जाती है और इंस्टाग्राम फ्रेंडली लोकेशन के रूप में मशहूर है।
नोट: सभी कीमतें अनुमानित हैं और टैक्स या उपलब्धता के अनुसार इनमें बदलाव हो सकता है।
