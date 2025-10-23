मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिवाली के बाद तेजी से बढ़ी ‘प्री-डायबिटिक’ मरीजों की संख्या, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

    त्योहारों के दौरान तली-भुनी चीजें, पकवान और तरह-तरह की मिठाइयों का सेवन करने से लोगों के ब्लड शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति न केवल डायबिटीज रोगियों के लिए खतरनाक है, बल्कि स्वस्थ लोगों को भी 'प्री-डायबिटिक' बना रही है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 04:06:18 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 04:06:55 PM (IST)
    दिवाली के बाद तेजी से बढ़ी ‘प्री-डायबिटिक’ मरीजों की संख्या, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
    प्री-डायबिटीज के संकेत।

    HighLights

    1. त्योहारों के बाद बढ़ा ‘शुगर स्पाइक’ का खतरा।
    2. थकान और प्यास बढ़ना हैं चेतावनी के संकेत।
    3. ‘प्री-डायबिटिक’ मरीजों के लिए बचाव के उपाय।

    लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली की मिठास अब कई लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगी है। त्योहारों के दौरान तली-भुनी चीजें, पकवान और तरह-तरह की मिठाइयों का सेवन करने से लोगों के ब्लड शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

    विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति न केवल डायबिटीज रोगियों के लिए खतरनाक है, बल्कि स्वस्थ लोगों को भी 'प्री-डायबिटिक' बना रही है।

    त्योहारों के बाद बढ़ा ‘शुगर स्पाइक’ का खतरा

    डायबिटीज विशेषज्ञों के अनुसार, ज्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ अचानक ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं, जिसे 'शुगर स्पाइक' कहा जाता है। यह शरीर की इंसुलिन प्रक्रिया को प्रभावित करता है और लगातार ऐसा होने पर व्यक्ति प्री-डायबिटिक स्थिति में पहुंच सकता है। यह वह अवस्था है जब शुगर लेवल सामान्य से अधिक होता है, लेकिन डायबिटीज़ की श्रेणी में नहीं आता।


    थकान और प्यास बढ़ना हैं चेतावनी के संकेत

    विशेषज्ञों का कहना है कि अगर त्योहारों के बाद अत्यधिक थकान, बार-बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना या सिरदर्द जैसी समस्याएं दिखें, तो इन्हें हल्के में न लें। ये बढ़े हुए ब्लड शुगर के संकेत हो सकते हैं। समय पर जांच कराना जरूरी है, क्योंकि लापरवाही से यह स्थिति टाइप-2 डायबिटीज में बदल सकती है।

    विशेषज्ञों की राय

    जेपी अस्पताल के एमडी मेडिसिन डॉ. योगेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि त्योहारों के बाद ऐसे कई मरीज ओपीडी में आते हैं जिनका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ा होता है। उनमें से कुछ को पहले कभी डायबिटीज नहीं रही।

    उन्होंने कहा कि जिनके परिवार में डायबिटीज का इतिहास है या जिनका वजन अधिक है, उन्हें तुरंत जांच करानी चाहिए। बढ़ा हुआ शुगर स्तर किडनी और आंखों जैसे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है।

    संतुलित डाइट से करें कंट्रोल

    डायटिशियन हर्षा भटनागर का कहना है कि त्योहारों के बाद डिटॉक्स और संतुलित आहार अपनाना जरूरी है। मीठे और प्रोसेस्ड फूड से तुरंत दूरी बनाएं और अपनी डाइट में फाइबर जैसे साबुत अनाज, सलाद और हरी सब्जियां शामिल करें। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।

    शुगर कंट्रोल के लिए जरूरी टिप्स

    1. जांच कराएं- फास्टिंग और खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल की जांच जरूर करें।

    2. पर्याप्त पानी पिएं - दिन में 8–10 गिलास गुनगुना पानी पिएं।

    3. फाइबर युक्त आहार लें - ओट्स, सलाद, हरी सब्जियां और साबुत अनाज खाएं।

    4. मीठे से परहेज करें - मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और मैदे वाली चीजें न खाएं।

    5. शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं - खाने के बाद 15 मिनट टहलें और रोजाना योग करें।

    6. तनाव कम रखें - 7–8 घंटे की गहरी नींद लें और मानसिक तनाव से बचें।

    त्योहारों की मिठास का आनंद लें, लेकिन संयमित खानपान और सक्रिय जीवनशैली से अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.