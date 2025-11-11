मेरी खबरें
    Winter Tips: सर्दियों में होने वाली 5 आम बीमारियां, जानें बचाव के आसान उपाय

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 11:18:05 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 11:18:05 AM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम भले ही सुकूनभरा लगता हो, लेकिन इस दौरान बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ठंड के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कमजोर पड़ने लगती है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया जल्दी हमला कर सकते हैं।

    ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते सावधानी बरतें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। आइए जानते हैं सर्दियों में होने वाली आम बीमारियों और उनके बचाव के उपायों के बारे में।

    1. सर्दी-जुकाम और खांसी

    सर्दियों में सबसे आम बीमारी सर्दी-जुकाम और खांसी है। ठंडी हवा और तापमान में अचानक गिरावट से गले और नाक पर असर पड़ता है।

    बचाव के उपाय

    • ठंडे पानी और ठंडी चीजों से बचें।

    • गुनगुना पानी पिएं और अदरक, तुलसी, शहद का सेवन करें।

    • घर से बाहर निकलते समय नाक और कान को ढकें।

    2. फ्लू (Influenza)

    फ्लू या वायरल इंफेक्शन सर्दियों में तेजी से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, थकान, खांसी और बदन दर्द शामिल हैं।

    बचाव के उपाय

    • भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूरी रखें।

    • साबुन या सैनिटाइज़र से बार-बार हाथ धोएं।

    • पर्याप्त नींद लें और पौष्टिक आहार लें।

    3. अस्थमा और सांस से जुड़ी दिक्कतें

    ठंडी और सूखी हवा अस्थमा और एलर्जी के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

    बचाव के उपाय

    • धूल-मिट्टी और धुएं से दूर रहें।

    • मास्क पहनें और डॉक्टर द्वारा दी गई दवा नियमित लें।

    • घर के अंदर गर्म और नम हवा बनाए रखें।

    4. जोड़ों का दर्द और गठिया

    सर्दी में जोड़ों के दर्द (Joint Pain) और गठिया के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। ठंड से खून का संचार धीमा हो जाता है।

    बचाव के उपाय

    • शरीर को गर्म रखें और नियमित हल्का व्यायाम करें।

    • अदरक और हल्दी जैसी एंटी-इंफ्लेमेटरी चीजें आहार में शामिल करें।

    • ठंडी हवा से बचाव करें और पर्याप्त पानी पिएं।

    5. गले का संक्रमण

    ठंडी चीजें खाने-पीने से गले में इंफेक्शन और खराश की समस्या आम हो जाती है।

    बचाव के उपाय

    • गुनगुने पानी से गरारा करें।

    • अदरक-शहद या काली मिर्च का काढ़ा लें।

    • ठंडी चीजों से बचें।

    सेहतमंद रहने के लिए सर्दियों में अपनाएं ये आदतें

    • रोजाना विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला खाएं।

    • पर्याप्त नींद लें और पानी की मात्रा कम न करें।

    • हल्का व्यायाम करें ताकि शरीर एक्टिव रहे।

    • मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनें और खुद को ठंडी हवा से बचाएं।

    सर्दी के मौसम में बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना। पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित एक्सरसाइज से आप इस मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं।


