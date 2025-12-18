मेरी खबरें
    मिंगल नहीं, सिंगल रहना ज्यादा अच्छा... विज्ञान ने भी माना बेहतर है यह लाइफस्टाइल

    हमारे समाज और फिल्मों में अक्सर 'घर बसाने' और 'जीवनसाथी' खोजने पर इतना जोर दिया जाता है कि 30 या 40 की उम्र तक सिंगल (Benefits Of Being Single) रहने व ...और पढ़ें

    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 07:48:30 PM (IST)
    मिंगल नहीं, सिंगल रहना ज्यादा अच्छा... विज्ञान ने भी माना बेहतर है यह लाइफस्टाइल
    मिंगल नहीं, सिंगल रहना ज्यादा अच्छा

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे समाज और फिल्मों में अक्सर 'घर बसाने' और 'जीवनसाथी' खोजने पर इतना जोर दिया जाता है कि 30 या 40 की उम्र तक सिंगल (Benefits Of Being Single) रहने वाले व्यक्ति को लोग सहानुभूति या कमी की नजर से देखने लगते हैं। हालांकि, आधुनिक विज्ञान और शोध एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 'सिंगल' रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सशक्त और खुशहाल जीवन जीने का चुनाव है।

    आइए जानते हैं विज्ञान के अनुसार सिंगल (Advantages Of Single Life) रहने के चार बड़े फायदे:

    1. मजबूत सामाजिक दायरा और गहरा सपोर्ट सिस्टम किसी रिश्ते में बंधे लोग अक्सर अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ पार्टनर पर केंद्रित कर देते हैं, जिससे उनके सामाजिक रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। इसके विपरीत, सिंगल लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। एक मजबूत 'सपोर्ट सिस्टम' न केवल मानसिक तनाव कम करता है, बल्कि लंबी उम्र और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार होता है।


    2. फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता साल 2015 की एक चर्चित स्टडी के अनुसार, सिंगल लोगों का 'बीएमआई' (BMI) शादीशुदा लोगों की तुलना में कम होता है। 'सेटल' होने के बाद अक्सर लोग अपनी फिटनेस को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, जबकि सिंगल लोग अपनी डाइट और वर्कआउट को लेकर अधिक गंभीर रहते हैं। वे मानसिक रूप से भी ज्यादा शांत महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तों के उतार-चढ़ाव वाले तनाव से नहीं गुजरना पड़ता।

    3. निर्णय लेने की आजादी और क्रिएटिविटी अकेले रहने से इंसान की रचनात्मकता (Creativity) और उत्पादकता बढ़ती है। सिंगल होने का सबसे बड़ा लाभ 'निजी स्वतंत्रता' है। करियर के लिए शहर बदलना हो या अचानक कहीं घूमने जाना, उन्हें किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मनिर्भरता उन्हें नए कौशल सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है।

    4. बेहतर आर्थिक नियंत्रण डेटा बताते हैं कि सिंगल लोगों पर कर्ज का बोझ शादीशुदा लोगों की तुलना में कम होता है। चूंकि उन्हें केवल अपनी जरूरतों पर खर्च करना होता है, इसलिए उनका अपने निवेश और बचत पर सीधा नियंत्रण रहता है। साथ ही, वे अपने करियर और साइड बिजनेस को ज्यादा समय दे पाते हैं, जिससे उनकी कमाई की क्षमता बढ़ जाती है।

