मिंगल नहीं, सिंगल रहना ज्यादा अच्छा... विज्ञान ने भी माना बेहतर है यह लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे समाज और फिल्मों में अक्सर 'घर बसाने' और 'जीवनसाथी' खोजने पर इतना जोर दिया जाता है कि 30 या 40 की उम्र तक सिंगल (Benefits Of Being Single) रहने वाले व्यक्ति को लोग सहानुभूति या कमी की नजर से देखने लगते हैं। हालांकि, आधुनिक विज्ञान और शोध एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 'सिंगल' रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सशक्त और खुशहाल जीवन जीने का चुनाव है।

आइए जानते हैं विज्ञान के अनुसार सिंगल (Advantages Of Single Life) रहने के चार बड़े फायदे: 1. मजबूत सामाजिक दायरा और गहरा सपोर्ट सिस्टम किसी रिश्ते में बंधे लोग अक्सर अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ पार्टनर पर केंद्रित कर देते हैं, जिससे उनके सामाजिक रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। इसके विपरीत, सिंगल लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। एक मजबूत 'सपोर्ट सिस्टम' न केवल मानसिक तनाव कम करता है, बल्कि लंबी उम्र और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार होता है।