रिवेंज क्विटिंग का क्रेज... गुस्से में छोड़ देते है नौकरी तो पढ़ लें इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स

लाइफस्टाइल डेस्क। बदलते दौर में वर्क कल्चर तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इसी बदलाव के बीच एक नया कॉर्पोरेट ट्रेंड चर्चा में है - ‘रिवेंज क्विटिंग’। यह वह स्थिति है जब कर्मचारी गुस्से, अपमान या भावनात्मक उबाल में अचानक नौकरी छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आक्रामक resignation mails और वीडियो ने इसे और हवा दी है। खासकर युवा वर्ग में यह ट्रेंड तेजी से फैल रहा है, जो अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट और तत्काल प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देने लगे हैं।

'रिवेंज क्विटिंग' क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह बिना सोचे-समझे तत्काल गुस्से में दिया गया इस्तीफा है। नाराजगी, अपमान या बॉस के बुरे व्यवहार की प्रतिक्रिया में कर्मचारी एक झटके में नौकरी छोड़ देता है। 2018 में यूरोप और अमेरिका में यह चलन उभरकर सामने आया और कोरोना के बाद इसमें तेज उछाल आया। 2021–22 में अमेरिका में भारी वर्कलोड और मानसिक तनाव के चलते लाखों लोगों ने अचानक नौकरी छोड़ दी, जो रिवेंज क्विटिंग का बड़ा उदाहरण बना।

क्यों बढ़ रहा है यह ट्रेंड? कॉर्पोरेट वर्क एंवायरनमेंट में प्रेशर, कठोर डेडलाइंस, बॉस का व्यवहार और लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना करते-करते कई कर्मचारी भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। ग्लोबल सर्वे के अनुसार, 2023 में 50% कर्मचारी नौकरी छोड़ने की सोच रहे थे, जबकि 16% युवा बिना किसी प्लान के अचानक रिजाइन करने का मन बना चुके थे। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाले रिएक्शन वीडियो और ईमेल भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या यह सही कदम है? रिवेंज क्विटिंग से कुछ देर के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में यह करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे प्रोफेशनल इमेज प्रभावित होती है और एक impulsive decision आपको बेहतर अवसरों से दूर कर सकता है। बार-बार ऐसा करने से संगठनात्मक साख भी खराब होती है।