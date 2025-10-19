जापान से लेकर ब्रिटिश तक, ये हैं वो लोग जिन्हें पासपोर्ट की नहीं पड़ी जरूरत

मेरी खबरें
    निया घूमने के लिए हर किसी को जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है और इनमें सबसे अहम होता है पासपोर्ट। यह विदेश में आपकी पहचान साबित करता है। सामान्य नागरिक हों या अधिकारी, विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे तीन लोग हैं जिन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 03:51:32 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 03:52:49 AM (IST)
    नईदुनिया,डिजिटल। दुनिया घूमने के लिए हर किसी को जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है और इनमें सबसे अहम होता है पासपोर्ट। यह विदेश में आपकी पहचान साबित करता है। सामान्य नागरिक हों या अधिकारी, विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे तीन लोग हैं जिन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें शामिल हैं जापान के सम्राट और महारानी, और ब्रिटेन के सम्राट।

    जापानी सम्राट और महारानी

    जापान के संविधान के अनुच्छेद 1 में सम्राट को "राज्य और जनता की एकता का प्रतीक" माना गया है। इसी कारण जापानी सम्राट और महारानी को अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि वे राज्य के प्रतीक हैं, इसलिए उन पर आम नागरिकों जैसी प्रक्रियाएं लागू नहीं होतीं। जापान का विदेश मंत्रालय मेजबान देशों को औपचारिक सूचना भेजकर उनकी यात्राओं को आसान बनाता है और उनकी विशेष स्थिति को मान्यता दिलाता है।


    ब्रिटिश सम्राट को भी छूट

    यूनाइटेड किंगडम में वर्तमान राजा चार्ल्स तृतीय को भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। इसका कारण है *संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत*, जिसके तहत किसी सम्राट पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और वह सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं से भी मुक्त होता है। इसके अलावा ब्रिटिश पासपोर्ट सम्राट के नाम पर जारी किए जाते हैं, इसलिए राजा को पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि जापानी और ब्रिटिश सम्राट दोनों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन उनके संवैधानिक और कानूनी ढांचे अलग-अलग होने के कारण इन विशेषाधिकारों का उपयोग भी अलग-अलग तरीके से होता है।

    यात्राओं का प्रबंधन कौन करता है?

    जापान में सम्राट की भूमिका पूरी तरह प्रतीकात्मक है और उनकी विदेश यात्राओं का प्रबंधन सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। वहीं ब्रिटेन में विदेश मंत्रालय (Foreign, Commonwealth and Development Office) राजा की विदेश यात्राओं की सभी व्यवस्थाएं संभालता है।

    दोनों देशों में सम्राट को राज्य प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त है और उनकी यात्राओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे सम्मान और औपचारिकता के साथ आयोजित किया जाता है।

