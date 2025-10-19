जापान से लेकर ब्रिटिश तक, ये हैं वो लोग जिन्हें पासपोर्ट की नहीं पड़ी जरूरत

नईदुनिया,डिजिटल। दुनिया घूमने के लिए हर किसी को जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है और इनमें सबसे अहम होता है पासपोर्ट। यह विदेश में आपकी पहचान साबित करता है। सामान्य नागरिक हों या अधिकारी, विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे तीन लोग हैं जिन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें शामिल हैं जापान के सम्राट और महारानी, और ब्रिटेन के सम्राट।

जापानी सम्राट और महारानी जापान के संविधान के अनुच्छेद 1 में सम्राट को "राज्य और जनता की एकता का प्रतीक" माना गया है। इसी कारण जापानी सम्राट और महारानी को अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि वे राज्य के प्रतीक हैं, इसलिए उन पर आम नागरिकों जैसी प्रक्रियाएं लागू नहीं होतीं। जापान का विदेश मंत्रालय मेजबान देशों को औपचारिक सूचना भेजकर उनकी यात्राओं को आसान बनाता है और उनकी विशेष स्थिति को मान्यता दिलाता है।