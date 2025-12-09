मलाई से भी ज्यादा मुलायम होती है रशियन गर्ल्स की स्किन, जानें उनके घरेलू Skin Care सीक्रेट

लाइफस्टाइल डेस्क। रशियन लड़कियों की त्वचा देखने में बेहद ग्लोइंग, क्लियर और स्पॉटलेस होती है। ठंडे देशों में रहने के बावजूद उनकी स्किन में अलग ही निखार नजर आता है। इसका कारण सिर्फ वहां की जलवायु या जींस नहीं, बल्कि उनका खास स्किनकेयर रूटीन है, जिससे उनकी स्किन हमेशा टाइट, साफ और ग्लास-लाइक ग्लो देती है। 1. हमेशा ठंडे पानी से धोती हैं चेहरा रशियन महिलाएं चेहरे पर कभी गर्म या गुनगुना पानी इस्तेमाल नहीं करतीं। हर सुबह-शाम सिर्फ ठंडे पानी से फेस वॉश करती हैं। इससे पोर्स टाइट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और चेहरा नैचुरली ग्लो करता है। 2. बर्च वॉटर - नेचुरल टोनर का जादू रूस में बर्च ट्री बहुत पाया जाता है और इसका रस बर्च वॉटर कहलाता है। रशियन लड़कियां इसे टोनर की तरह इस्तेमाल करती हैं। इससे पिंपल्स कम और स्पॉट्स हल्के होते हैं। साथ ही, स्किन रेडनेस में आराम मिलता है।

भारत में बर्च वॉटर ऑनलाइन मिलता है, नहीं तो इसकी जगह एलोवेरा जेल भी अच्छा विकल्प है। 3. शहद-दही-ओटमील फेस मास्क हफ्ते में एक बार रशियन लड़कियां ये होममेड मास्क लगाती हैं, जिसमें शहद, दही, ओटमील शामिल हैं। ये मास्क स्किन को डीप नौरिश करता है, डेड स्किन हटाता है और तुरंत चमक देता है। 15 मिनट लगाकर ठंडे पानी से धोने पर चेहरे पर ग्लो साफ नजर आता है। 4. सॉना-कोल्ड शावर का डबल इफेक्ट रूस में 'बान्या' यानी सॉना बहुत लोकप्रिय है। इसके लिए सबसे पहले गर्म सॉना, फिर तुरंत ठंडा शावर। यह प्रक्रिया स्किन को डीप डिटॉक्स करती है और चेहरे की चमक कई गुना बढ़ाती है। घर पर नहाते समय आखिरी 2 मिनट ठंडा पानी डालना फायदेमंद माना जाता है।