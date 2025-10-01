Mahanavami 2025: मां सिद्धिदात्री को प्रिय है नारियल का हलवा, जानें इसकी आसान रेसिपी; लगाएं भोग

धर्म डेस्क। 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri 2025) का नवां दिन, यानी महानवमी मनाया जाएगा। यह दिन मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को आठों सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

इस शुभ अवसर पर भक्त मां को प्रिय भोग अर्पित करते हैं। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री को नारियल से बने पकवान विशेष रूप से प्रिय हैं। ऐसे में नारियल का हलवा बनाकर भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है।