मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Mahanavami 2025: मां सिद्धिदात्री को प्रिय है नारियल का हलवा, जानें इसकी आसान रेसिपी; लगाएं भोग

    Shardiya Navratri 2025 day 9 Bhog: 1 अक्टूबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का नवां दिन, यानी महानवमी मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर भक्त मां को प्रिय भोग अर्पित करते हैं। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री को नारियल से बने पकवान विशेष रूप से प्रिय हैं। ऐसे में नारियल का हलवा बनाकर भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 10:09:21 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 10:09:48 AM (IST)
    Mahanavami 2025: मां सिद्धिदात्री को प्रिय है नारियल का हलवा, जानें इसकी आसान रेसिपी; लगाएं भोग
    मां सिद्धिदात्री को प्रिय नारियल का हलवा।

    HighLights

    1. 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी।
    2. मां सिद्धिदात्री को प्रिय नारियल का हलवा।
    3. जानें इसकी आसान रेसिपी और लगाएं भोग।

    धर्म डेस्क। 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri 2025) का नवां दिन, यानी महानवमी मनाया जाएगा। यह दिन मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को आठों सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

    इस शुभ अवसर पर भक्त मां को प्रिय भोग अर्पित करते हैं। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री को नारियल से बने पकवान विशेष रूप से प्रिय हैं। ऐसे में नारियल का हलवा बनाकर भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है।

    भोग के लिए बनाएं नारियल का हलवा (Coconut Halwa Recipe)

    यहाँ जानिए नारियल का स्वादिष्ट और शुद्ध हलवा बनाने की सबसे आसान विधि, जिसे आप महानवमी के दिन श्रद्धा भाव से मां को अर्पित कर सकते हैं।

    आवश्यक सामग्री (Ingredients)

    • नारियल (कद्दूकस किया हुआ)- 1 मध्यम आकार का

    • दूध- 1.5 कप

    • शक्कर- 1 कप (या स्वादानुसार)

    • घी- 2 बड़े चम्मच

    • इलायची पाउडर- आधा चम्मच

    • काजू-बादाम-पिस्ता- बारीक कटे हुए (गार्निश के लिए)

    बनाने की विधि (Coconut Halwa Recipe)

    • एक भारी तले वाली कड़ाही या नॉन-स्टिक पैन लें और उसमें घी गरम करें।

    • घी पिघलने के बाद उसमें कद्दूकस किया नारियल डालें और धीमी आंच पर 2-3 मिनट भूनें।

    • ध्यान रखें नारियल का रंग न बदले, केवल उसमें हल्की खुशबू आने लगे।

    • अब इसमें 1.5 कप दूध डालें और अच्छे से मिलाएं।

    • आंच को मध्यम रखें और तब तक पकाएं जब तक दूध पूरी तरह से सोख न लिया जाए।

    • बीच-बीच में चलाते रहें ताकि मिश्रण तले से न लगे।

    • जब दूध सूख जाए, तब उसमें शक्कर और इलायची पाउडर डालें।

    • शक्कर डालते ही मिश्रण थोड़ा गीला होगा। अब इसे लगातार चलाएं और तब तक पकाएं जब तक हलवा कड़ाही छोड़ने न लगे।

    • अगर चाहें तो इसमें केसर का घोल भी मिला सकते हैं।

    • जब हलवा गाढ़ा होकर चमकदार हो जाए, तब गैस बंद कर दें।

    • अब हलवे को एक प्लेट में निकालें और ऊपर से काजू, बादाम और पिस्ता से सजाएं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.