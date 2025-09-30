Navratri 2025 Outfit Ideas: अष्टमी पर पहनें गुलाबी रंग की साड़ी, यहां से लें स्टाइलिंग आउटफिट आइडियाज

लाइफस्टाइल डेस्क। नवरात्रि (Navratri 2025) का हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की आराधना को समर्पित होता है। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है।

महागौरी को सफेद रंग प्रिय है, लेकिन इस शुभ अवसर पर आप गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर भी अपना लुक खास बना सकती हैं। गुलाबी रंग न केवल शांति और स्नेह का प्रतीक है, बल्कि यह हर किसी को आकर्षक और एलिगेंट लुक भी देता है।