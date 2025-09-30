Navratri 2025 Outfit Ideas: अष्टमी पर पहनें गुलाबी रंग की साड़ी, यहां से लें स्टाइलिंग आउटफिट आइडियाज
Shardiya Navratri Outfit Ideas: अगर आप चाहती हैं कि नवरात्रि के आठवें दिन आपकी खूबसूरती और भी निखरकर सामने आए, तो गुलाबी आउटफिट (Navratri Day 8 Pink Outfit) को स्टाइल करने के लिए ये 5 टिप्स जरूर अपनाएं।
Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 12:31:49 PM (IST)
Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 12:39:08 PM (IST)
नवरात्र के आठवें दिन पहनें गुलाबी रंग की साड़ी।
लाइफस्टाइल डेस्क। नवरात्रि (Navratri 2025) का हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की आराधना को समर्पित होता है। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है।
महागौरी को सफेद रंग प्रिय है, लेकिन इस शुभ अवसर पर आप गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर भी अपना लुक खास बना सकती हैं। गुलाबी रंग न केवल शांति और स्नेह का प्रतीक है, बल्कि यह हर किसी को आकर्षक और एलिगेंट लुक भी देता है।
अगर आप चाहती हैं कि नवरात्रि के आठवें दिन आपकी खूबसूरती और भी निखरकर सामने आए, तो गुलाबी आउटफिट (Navratri Day 8 Pink Outfit) को स्टाइल करने के लिए ये 5 टिप्स जरूर अपनाएं।
पिंक एथनिक आउटफिट चुनें
ज्वैलरी से दें रॉयल टच
मेकअप और हेयरस्टाइल से बढ़ाएं चार्म