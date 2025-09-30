Navratri Day 8 Bhog: अष्टमी पर मां महागौरी को लगाएं नारियल खीर का भोग, झटपट नोट करें रेसिपी

नारियल पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देवी को नारियल की खीर अर्पित करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि इस भोग से मां महागौरी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर धन, अन्न और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसाती हैं।

धार्मिक मान्यता है कि मां महागौरी को सफेद रंग और मीठा भोग विशेष प्रिय है। इसी कारण अष्टमी तिथि पर उन्हें नारियल की खीर चढ़ाना शुभ और फलदायी माना जाता है।

लाइफस्टाइल डेस्क। शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से देवी की पूजा-अर्चना करते हैं और विशेष भोग भी अर्पित करते हैं।

नारियल की खीर बनाने की सिंपल रेसिपी

आवश्यक सामग्री

1 लीटर दूध

1 कप नारियल (कद्दूकस किया हुआ)

½ कप चीनी (स्वादानुसार)

2-3 हरी इलायची पिसी हुई

8-10 काजू

8-10 बादाम

8-10 किशमिश

1 बड़ा चम्मच घी

विधि

1. सबसे पहले एक कढ़ाही में दूध को उबाल लें।

2. दूध गाढ़ा होने लगे तो इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

3. अब इसमें चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं।

4. एक छोटे पैन में घी गर्म करें और उसमें काजू, बादाम और किशमिश हल्के सुनहरे होने तक भून लें।

5. इन मेवों को खीर में डालें और साथ ही पिसी हुई इलायची भी डाल दें।

6. खीर को 5-7 मिनट तक और पकने दें ताकि सभी फ्लेवर अच्छे से घुल जाएं।

आपकी स्वादिष्ट नारियल की खीर तैयार है। इसे मां महागौरी को भोग लगाएं और फिर परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।