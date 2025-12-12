सर्दियों में चाय या कॉफी पीना चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियां शुरू होते ही चाय और कॉफी की चुस्कियां लोगों की रोजमर्रा की आदत बन जाती हैं। ठंड के मौसम में गर्म पेय शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं और मूड को भी बेहतर बनाते हैं।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सर्दियों में चाय या कॉफी पीना सही है? आइए जानें इसके फायदे, नुकसान और सही तरीका।

सर्दियों में चाय पीने के फायदे

1. शरीर को गर्माहट देती है - ब्लैक टी या मसाला चाय बॉडी टेंपरेचर बढ़ाने में मदद करती है।

2. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है - अदरक, लौंग, दालचीनी वाली चाय इम्युनिटी मजबूत करती है।

3. हाजमा बेहतर करती है - भोजन के बाद हल्की चाय पाचन को आसान बनाती है।

कॉफी पीने के फायदे

1. ऊर्जा देती है - कॉफी में मौजूद कैफीन ठंड में सुस्ती दूर करती है।

2. मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है - कॉफी वेट मैनेजमेंट में भी सहायक मानी जाती है।

3. मूड बेहतर बनाती है - सर्दियों की थकान और लो एनर्जी को दूर करने में मदद करती है।

नुकसान भी जान लें

1. अधिक चाय/कॉफी शरीर को डिहाइड्रेट करती है, जबकि सर्दियों में वैसे ही पानी कम पिया जाता है।

2. कैफीन नींद खराब कर सकता है, खासकर अगर रात में लिया जाए।

3. खाली पेट चाय/कॉफी एसिडिटी और गैस बढ़ा सकती है।

दिन में कितनी लें?

एक्सपर्ट्स के अनुसार दिन में 2 कप चाय या 1-2 कप कॉफी तक ठीक है।

बहुत अधिक पीने से शरीर सूखा महसूस करने लगता है और नींद पर असर पड़ता है।

सही तरीका

चाय में ज्यादा चीनी न डालें।

कॉफी में क्रीम या ज्यादा दूध से बचें।

सोने से 4-5 घंटे पहले चाय/कॉफी न पिएं।

अदरक, दालचीनी और तुलसी वाली हर्बल चाय सबसे बेहतर है।

सर्दियों में चाय और कॉफी दोनों पी सकते हैं, लेकिन संयम में। बहुत ज्यादा कैफीन शरीर में उल्टा असर डाल सकती है। बेहतर है कि पानी और सूप जैसे हाइड्रेट करने वाले पेय भी साथ में लेते रहें