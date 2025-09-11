मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    तेजी से बढ़ रहा है किडनी की बीमारी का खतरा, इन 10 लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

    Symptoms of Kidney Disease: अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं वे 10 संकेत जो किडनी की समस्या का इशारा कर सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 08:38:04 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 09:23:25 AM (IST)
    तेजी से बढ़ रहा है किडनी की बीमारी का खतरा, इन 10 लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
    signs and symptoms of kidney disease

    HighLights

    1. किडनी हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है।
    2. किडनी टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करती है।
    3. किडनी की समस्या का इशारा करने वाले 10 संकेत।

    डिजिटल डेस्क। किडनी हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को साफ करने, शरीर से टॉक्सिन और अतिरिक्त पानी निकालने का काम करता है। अगर किडनी सही तरीके से काम न करे, तो शरीर पर कई गंभीर असर पड़ सकते हैं।

    अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं वे 10 संकेत जो किडनी की समस्या का इशारा कर सकते हैं -

    1. पेशाब में बदलाव

    पेशाब का झागदार होना, ज्यादा बार पेशाब आना या बहुत कम पेशाब होना किडनी रोग का संकेत हो सकता है।

    2. पैर और टखनों में सूजन

    किडनी जब सही से काम नहीं करती, तो शरीर में नमक और पानी जमा होने लगता है जिससे सूजन आ जाती है।

    3. थकान और कमजोरी

    किडनी की बीमारी से खून में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो सकती है, जिससे लगातार थकान रहती है।

    4. भूख न लगना

    किडनी रोग से शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं, जो भूख को कम कर देते हैं।

    5. उल्टी और मितली

    किडनी की समस्या के कारण पेट में भारीपन, उल्टी और मितली की समस्या हो सकती है।

    6. त्वचा पर खुजली और सूखापन

    किडनी सही से खून को फिल्टर न कर पाए, तो शरीर में मिनरल्स और पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है, जिससे खुजली और ड्राईनेस होती है।

    7. सांस फूलना

    किडनी फेलियर में शरीर में अतिरिक्त फ्लूड जमा हो जाता है, जिससे फेफड़ों पर असर पड़ता है और सांस लेने में तकलीफ होती है।

    8. रक्तचाप का बढ़ना

    किडनी की खराबी से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, क्योंकि किडनी खून को साफ करने और रक्तचाप नियंत्रित करने का काम करती है।

    9. नींद न आना

    शरीर में टॉक्सिन जमा होने से नींद पर असर पड़ता है और बार-बार नींद टूटने लगती है।

    10. ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई

    किडनी रोग में खून की कमी और शरीर में टॉक्सिन बढ़ने से दिमाग पर असर होता है, जिससे एकाग्रता और सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.