Gardening Tips: बारिश में पौधों की इन आसान तरीकों से करें देखभाल, नहीं लगेगी फफूंदी

डिजिटल डेस्क। बरसात का मौसम पेड़-पौधों के लिए वरदान भी है और चुनौती भी। बारिश से जहां प्राकृतिक नमी पौधों को खूब मिलती है, वहीं जरूरत से ज्यादा पानी उनकी जड़ों को सड़ा सकता है और खरपतवार भी तेजी से फैलने लगते हैं। ऐसे में थोड़ी-सी सावधानी बरतकर आप पौधों को हरा-भरा और स्वस्थ रख सकते हैं।

बरसात में गमलों और बगीचे की मिट्टी में पानी भरना आम बात है। अतिरिक्त पानी जड़ों को ऑक्सीजन से वंचित कर देता है, जिससे वे खराब हो सकती हैं। इसलिए हर गमले में ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

खरपतवार पर लगाम कसें

बारिश में खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं और पौधों का पोषण खा जाते हैं। इन्हें समय-समय पर जड़ों समेत उखाड़ना जरूरी है। गार्डनिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि पौधों के आसपास मल्चिंग (सूखी पत्तियां या भूसे की परत) करने से खरपतवार कम उगते हैं और नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है।

पौधों को पोषण दें

बरसात में मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं। इस मौसम में पौधों को गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कम्पोस्ट देना फायदेमंद रहता है। केमिकल खाद से बचें, क्योंकि यह पानी के साथ जल्दी बह सकती है।

कीट और फफूंद से सतर्क रहें

नमी वाले मौसम में कीट और फफूंद का खतरा बढ़ जाता है। पौधों की सुरक्षा के लिए नीम का तेल या जैविक कीटनाशक का छिड़काव करना अच्छा विकल्प है।

नियमित देखभाल जरूरी

बरसात में पौधों को ‘लगाकर छोड़ देने’ की आदत भारी पड़ सकती है। हफ्ते में कम से कम दो बार पौधों का निरीक्षण करें, गिरे पत्तों को साफ करें और जरूरत पड़ने पर हल्की छंटाई करें।

बरसात के मौसम में जितनी देखभाल और समय पौधों को दिया जाएगा, वे उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे और बगीचा हमेशा हरा-भरा दिखेगा।